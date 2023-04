Le Festival international de courts métrages "Morocco Shorts" à Rabat

13/04/2023

Le Festival international de courts métrages "Morocco Shorts" se tiendra du 8 au 11 mai prochain à l'initiative de l'Association du Festival international de Rabat pour la culture et les arts, en association et collaboration avec la Faculté des sciences de l’éducation de Rabat.



Cette fête du cinéma, qui coïncide avec le 40ème anniversaire de création de la Faculté des sciences de l’éducation de Rabat, verra la participation de représentants venus de plus de 25 pays d’Europe, d’Amérique, d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient et du Maroc, indique un communiqué de l’Association du festival.



Le programme du festival comprendra plusieurs activités et mettra en compétition plus d’une quarantaine de courts métrages répondant aux goûts des différents publics avec des choix entre fictions, animations, documentaires et courts métrages marocains, précise la même source, ajoutant que la supervision de cette compétition sera confiée à un jury international de producteurs et réalisateurs de renommée internationale.



L'événement comprendra également des ateliers de formation sous forme de "Master class" animées par des producteurs et des professionnels du septième art, notamment le scénariste et réalisateur Sam Lahoud, l’acteur et réalisateur Mohammed Ahed Bensouda et le cinéaste et universitaire Daoud Ouled Sayed, souligne l'association.



Cette rencontre internationale mettra à l’honneur plusieurs personnalités ayant marqué le domaine du cinéma et du journalisme au niveau national et international en leur rendant hommage.

Bouillon de culture

Madih



La 10ème édition du Festival du Madih se tiendra du 13 au 15 avril à Laâyoune, sous le signe "La dimension africaine dans la culture du Sahara marocain".

Initiée par la Rabita des musiciens hassanis pour le patrimoine et le développement social, en partenariat avec la Direction régionale de la culture de Laâyoune-Sakia El Hamra, cette manifestation culturelle vise à préserver le patrimoine du Madih et du sama'â et à le rapprocher de ses fans.

Elle s’inscrit, selon ses initiateurs, dans le cadre de la stratégie culturelle et artistique visant à revaloriser et à perpétuer les différents aspects de la pratique culturelle hassanie authentique.

L'organisation de cet évènement s’inscrit également dans le sillage de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution qui consacrent le hassani en tant qu’affluent de l’identité et de la culture marocaines.

Plusieurs troupes vont animer les différentes soirées de cette manifestation, qui connaîtra la participation de poètes et de plusieurs grands noms de l’art du Madih issus des trois régions du Sud du Royaume.

En outre, cet événement artistique sera marqué par un hommage à un nombre de personnalités, ayant contribué à la réussite de cet évènement culturel.