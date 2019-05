Le Festival international Malhounyat de retour à Azemmour

31/05/2019

Le Festival international de l'art du Malhoune "Malhounyat Azemmour" se tiendra du 14 au 16 juin prochain à la Place Abraham Moulniss sous le thème "L’art du Malhoune marocain, un patrimoine immatériel de l’humanité", indique un communiqué des organisateurs de cet événement culturel. Cette édition, qui se tient sous l’égide de la province d’El Jadida avec le soutien du Groupe OCP, du Conseil provincial d’El Jadida et de la commune territoriale d’Azemmour, et en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Communication, l'Association provinciale des affaires culturelles d’El Jadida, est consacrée au poète, mémorisateur et référence Mohamed Belmehdi Ezemmouri, ajoute la même source. Malhounyat 2019 s’engage dans la dynamique menée par l’Académie du Royaume du Maroc et le ministère de la Culture visant à inscrire l’art du Malhoune sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité. La demande d’inscrire l’art du Malhoune sur la liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, en tant que recueil du génie artistique des Marocains et de leur mémoire culturelle, civilisationnelle et humaine, a été officiellement exprimée par l’Académie du Royaume du Maroc et le ministère de la Culture lors de la rencontre consultative du 9 janvier 2018 au siège de l’Académie, indique le communiqué. Cette rencontre a été suivie par trois ateliers régionaux organisés au Maroc sur le même sujet afin de présenter le contenu de la convention de l’UNESCO de 2003 ainsi que la procédure requise pour la préparation du dossier de candidature pour l’inscription des éléments du patrimoine immatériel sur la liste de l’UNESCO, et garantir par la même occasion l’adhésion des chercheurs, des poètes, des chanteurs, des musiciens et des professionnels participants. La dernière rencontre s’est tenue à la Maison de l’artisan d’Azemmour le 25 octobre 2018. Le concept de l’édition ''Malhounyat 2019'' est fondé sur la singularité des Marocains en matière de créativité dans le domaine de l’art du Malhoune avec toutes ses spécificités sur les plans artistique, festif et social, ce qui en fait un recueil artistique des marocains et un fait culturel inscrit dans leurs habitudes.