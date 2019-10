Le Festival du cinéma africain de Khouribga dédie un prix au nom d’Amina Rachid

18/10/2019

Les prix du premier rôle féminin et du scénario du Festival du cinéma africain de Khouribga (FCAK) seront baptisés respectivement du nom de l'artiste marocaine feu Amina Rachid et de celui du producteur tunisien et directeur des journées cinématographiques de Carthage, Najib Ayad.

Le comité d'organisation du FCAK a décidé, lors d'une réunion tenue mardi sous la présidence de Noureddine Sail, d'attribuer le nom de feu Amina Rachid, décédée le 26 août dernier, au prix du premier rôle féminin alors que celui du scénario sera au nom de feu Najib Ayad, qui s'est éteint le 16 du même mois, indique un communiqué de la Fondation du FCAK.

Le festival décernera, à partir de la 22ème édition de cette manifestation cinématographique, prévue du 28 mars au 4 avril 2020, six prix, à savoir le grand prix "Prix Osman Sembene", le prix du jury "Prix Samir Farid", le prix de la réalisation "Prix Idrissa Ouadraogo", "Prix du scénario "Najib Ayad", le prix du premier rôle féminin "Prix Amina Rachid" et le prix du premier rôle masculin "Prix Mohamed Bastaoui", précise la même source.