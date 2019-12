Le Festival de Fès de la culture soufie s'invite à la télévision française

04/12/2019 Libé

"France 2" a consacré son émission "Les chemins de la foi", diffusée dimanche, au Festival de Fès de la culture soufie, dont la 12ème édition a eu lieu du 19 au 26 octobre dernier dans la capitale spirituelle du Royaume. Une demi-heure durant, l’émission a rapproché les téléspectateurs de cet événement, devenu un rendez-vous incontournable pour les adeptes et les chercheurs en matière de soufisme, ainsi que des différentes activités organisées cette année dans le cadre de ce festival sous le thème "La culture soufie, un humanisme spirituel pour notre temps". Le public était au rendez-vous entre autres avec des créations poétiques et musicales soufies, des expositions artistiques, des conférences et des tables-rondes sur les différentes thématiques en rapport avec le soufisme et l’humanisme.

"Du 12 au 26 octobre 2019, les plus belles voix du chant polyphonique sacré: le samaâ, la musique arabo-andalouse, les oeuvres poétiques et mystiques des grandes figures du soufisme comme Rabia Al Adawiyya, Al-Schouschtari, Jalal Eddine Arroumi ont transporté le public et les adeptes des confréries soufies venus du Maroc et de l'étranger", souligne l'émission. "Soufisme et humanisme, mais aussi politique et religion, spiritualité et non-violence, dialogue ou choc des civilisations, autant de thèmes qui ont alimenté les tables rondes du festival avec des participants venus des quatre coins du monde, pour partager, voire confronter leurs analyses et leurs expériences sur le terrain".

L’émission a donné ainsi la parole à Faouzi Skalli, président du festival, ainsi qu’à Carole Latifa Ameer, directrice artistique de l'événement, qui ont souligné l’importance de cette rencontre culturelle dans la mesure où elle met en exergue la richesse extraordinaire de la culture soufie en tant que patrimoine immatériel fortement présent de par le monde. L’émission recueille aussi les témoignages de représentants de différentes religions, d'intellectuels et d’artistes de renommée internationale ayant animé les soirées et les débats de cette édition, ainsi qu’à des mourides soufis issus de différents pays et cultures.

"France 2" met en avant en outre les lieux emblématiques ayant abrité les différentes activités de cette édition, notamment la Medrassa Bouananiya, le Parc Jnan Sbil et Dar Batha. "Sur la scène du festival, comme dans les dédales des ruelles de la médina de Fès, les parfums, les appels à la prière baignent la ville dans une ambiance qui invite à la paix et à l'élévation spirituelle", affirme France 2.