Le Festival d’Imintanout pour l’ art et le patrimoine célèbre le Maroc comme havre du vivre-ensemble

26/08/2022

La ville d’Imintanout (province de Chichaoua) vibre, jusqu’au 29 août courant, aux rythmes de son Festival national pour l'art, la créativité et le patrimoine, un événement éclectique et riche en couleurs, placé sous le signe : "Imintanout : Terre symbolisant le Maroc du vivre-ensemble et de la liberté".



Organisée par l’Association Imintanout pour le dialogue culturel et artistique et le Conseil communal de la ville, en partenariat avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication et celui de l’Intérieur, cette manifestation artistique et culturelle, qui renoue avec un public assoiffé de culture et de spectacles, en rupture depuis deux années en raison de la pandémie de la Covid-19, vise à fêter toutes les formes artistiques et à satisfaire les différents goûts musicaux.



Ce festival est rehaussé par la participation d’une pléiade d’artistes de la chanson marocaine amazighe et hassanie, en plus des styles populaires, le raï représenté par la star internationale, Youssef Akdim connu sous le nom artistique "Lartiste".



Le public aura rendez-vous aussi avec les artistes Saida Charaf, Said Senhaji, Adil Miloudi, et le rappeur "Muslim". Le festival accueille d’autres stars de la chanson marocaine telles que l’artiste de la musique Aita, Ikram Al Abdia et l’artiste amazighe Fatima Tamanart.



Les festivaliers auront également la chance de renouer et d’apprécier des chants et rythmes parmi les plus authentiques et originaux de la chanson locale, notamment le maestro de la chanson amazighe dans la province de Chichaoua Outaleb Mzoudi et les artistes Houcine Taouss et Said Asamghour.



Les organisateurs et les services concernés ont mobilisé toutes les ressources logistiques et humaines pour la réussite de cette manifestation, dont l’objectif consiste à insuffler une nouvelle dynamique culturelle et artistique au niveau de cette ville et sa région.