Le Festival Rab'Africa s'achève sur les notes vibrantes de raï et de chaâbi

13/08/2024

La 3ème édition du Festival Rab'Africa s'est clôturée, dimanche soir à Rabat, avec une soirée artistique vibrante alliant raï et chaâbi, animée par l'artiste Taoufik El Bouchiti, le chanteur de raï Faudel et la star de la chanson populaire, Abdellah Daoudi.



La clôture de ce festival, initié par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (2-11 août), a consacré l'importance culturelle de Rabat en tant que capitale de la culture africaine et a offert un divertissement artistique inégalé.



Cette soirée haute en couleur et en sonorités a démarré avec une prestation de Taoufik El Bouchiti, qui a interprété avec brio des chansons de son riche répertoire comme "Li bini ou binha" et "Shab Al Baroud", ainsi que d'autres morceaux fusionnés avec des rythmes hassanis.



Ensuite, la star du raï, Faudel, a enflammé la scène avec ses chansons bien connues et reprises en chœur par ses fans, telles que "Abdelkader Ya Boualem" et "Ya Rayeh"...Vêtu d'une tenue aux couleurs nationales, Faudel a ouvert son set avec sa chanson "Chokran" qui exprime son amour pour le Maroc et SM le Roi.



Et pour finir en beauté, la star de la chanson populaire, Abdellah Daoudi, a fait vibrer la scène avec un florilège de ses morceaux les plus prisés, pour le grand bonheur d'un public venu en masse pour célébrer cette grande fête de la musique.



Dans une déclaration à la presse, Faudel a exprimé sa joie de prendre part à cet événement culturel majeur, notant que le public a fait preuve d'une interaction exceptionnelle durant le concert.



Pour sa part, Taoufik El Bouchiti a salué le Festival Rab'Africa en tant qu'événement clé qui met en lumière l'importance du patrimoine musical marocain, soulignant qu'il a veillé à répondre à tous les goûts musicaux en interprétant une riche palette de styles tels que le raï, le chaâbi et le hassani.



Le programme de la troisième édition du Rab'Africa Summer Festival a offert une gamme de spectacles musicaux variés, interprétés par plusieurs artistes talentueux, notamment Lemchaheb, Aicha Tachinouite, Don Bigg... Au menu figuraient également des soirées animées par plusieurs artistes émergents et jeunes, qui ont partagé leurs nouveautés avec leurs fans.