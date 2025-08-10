Le Festival Fado revient à Rabat pour sa 8ème édition marocaine

10/08/2025

Le Festival Fado, rendez-vous itinérant dédié à la valorisation de la culture portugaise à travers l’un de ses symboles les plus emblématiques, le Fado, s’apprête à faire escale à Rabat les 18 et 19 septembre prochain, dans le cadre de sa 8ème édition marocaine.



Cette manifestation culturelle, qui traverse chaque année 18 grandes villes réparties entre l’Europe, l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie, célèbre cette année sa 15ème édition mondiale.



A Rabat, le Festival rendra hommage à Carlos Paredes (1925-2004) , figure incontournable de la guitare portugaise, qui a révolutionné cet instrument par son style virtuose et sa capacité à en faire un véritable soliste. Compositeur visionnaire, Paredes a su offrir à la guitare portugaise une nouvelle dimension, marquant l’histoire avec des albums telles que Guitarra Portuguesa et Movimentos Perpétuos, et influençant des générations de musiciens bien au-delà du Fado.



Le Théâtre national Mohammed V accueillera durant deux soirées une programmation riche, mêlant concerts, conférence et projection, permettant au public de redécouvrir l’héritage singulier de cet artiste légendaire.



Le jeudi 18 septembre, Paulo Soares animera une conférence (18H30) sous le thème "L'importance de Paredes dans le développement de la guitare portugaise moderne".

Guitariste et enseignant reconnu, Paulo Soares expliquera l'apport technique et artistique de Carlos Paredes, qui a modernisé le jeu de la guitare portugaise et inspiré de nombreux musiciens.

A 20H00, le public aura rendez-vous avec un concert hommage à Carlos Paredes avec Luís Guerreiro & Paulo Soares et la chanteuse Beatriz Villar.



Luís Guerreiro, l'un des plus grands interprètes actuels de la guitare portugaise, et Paulo Soares revisiteront des compositions emblématiques de Carlos Paredes, rendant hommage à son héritage unique.



Chanteuse au timbre expressif, Beatriz Villar est une figure montante du Fado de Coimbra. En 2023, elle a sorti son premier EP intitulé Viragem, marquant une étape importante pour la présence féminine dans ce genre musical.



Le vendredi 19 septembre, le Festival propose à 18H30 la projection du documentaire "Movimentos Perpétuos d'Edgar Pêra", un film qui rend hommage à Carlos Paredes à travers des images d'archives et des témoignages de musiciens qui racontent son impact sur la musique portugaise.



A 20H00, Filipa Vieira sera en concert. Née à Lisbonne, Filipa Vieira a été bercée par le Fado dès son plus jeune âge. Lauréate du Prix Jeune Talent du Fado en 2018, elle incarne la nouvelle génération du genre avec une voix profonde et expressive.



Avec cette programmation, le Fado Festival Maroc invite les amateurs de musique à un voyage immersif au cœur du Fado et de la guitare portugaise, en mettant à l'honneur l'un de ses plus grands ambassadeurs.



La billetterie est disponible en ligne et aux guichets du Théâtre national Mohammed V.