Le Festival "Été de Tanger Métropole international" célèbre la richesse culturelle marocaine

01/08/2025

La 4è édition du Festival "Été de Tanger Métropole international" se poursuit dans une ambiance festive, avec un programme éclectique mêlant concerts et manifestations culturelles variées, mettant en lumière la richesse culturelle et la diversité musicale du Maroc.



Cette édition s'est ouverte, lundi soir, par un carnaval haut en couleurs, rythmé par les tambours, ayant captivé un large public par ses sons entraînants et son énergie débordante.



Des enfants vêtus de costumes traditionnels représentant les différentes régions du Royaume ont également pris part à ce défilé symbolique, célébrant la glorieuse Marche Verte.



Partant de la Maison des jeunes de Hasnouna en direction de la Place de Faro (connue sous le nom de Sour Maâgazine), en passant par la Place de 9 avril, ce cortège festif a défilé dans une ambiance joyeuse, avant d'arriver à Bab El Marsa, où a été installée la scène principale du festival.



Dans une déclaration à la MAP, Abdelouahed Boulaich, président de la Fondation Tanger métropole pour l'action culturelle, sociale, éducative et sportive, organisatrice de l'événement, a souligné que cette édition se veut exceptionnelle, car elle coïncide avec deux événements majeurs, à savoir le 26è anniversaire de la Fête du Trône et le 50è anniversaire de la glorieuse Marche Verte.



M. Boulaich a noté que le festival se distingue cette année par la richesse et la diversité de son programme, marqué notamment par l’organisation d’un carnaval en plein air, reflétant l’identité plurielle du Maroc et la richesse de son patrimoine, ainsi que l'attachement aux constantes nationales.



Il a, à cet égard, précisé que le programme du festival comprend des activités éducatives et une académie d'été consacrée aux technologies, aux sciences de l'ingénieur, aux mathématiques, à la programmation et aux arts, ainsi que quatre grandes soirées musicales incarnant la diversité du patrimoine musical marocain.



La première soirée du festival a été marquée par un concert mémorable animé par le rappeur Ali Ssamid, qui a enflammé la scène avec son style percutant mêlant paroles engagées et rythmes entrainants. Il a été suivi par des performances vibrantes données par de jeunes talents artistiques.



Quant à la deuxième soirée, tenue mardi soir à la place Bab El Marsa, elle a été animée par trois formations emblématiques, à savoir le groupe Nawaris, le groupe de la Taktouka Jabalia, sous la direction de l’artiste Saïd Gorfti, et le groupe Molouk Gnaoua, dirigé par le Maâlem Abdelkader Haddada, qui ont offert au public un véritable voyage musical célébrant la richesse du patrimoine marocain.



Le programme s’est poursuivi, mercredi soir, avec une soirée musicale raffinée mettant en vedette les artistes Abdellah El Bayati, Mohamed El Asri, et la diva Latifa Raâfat, tandis que la soirée de clôture, prévue jeudi, devait être animée par Hafid Zemouri, Saïda Charaf, Mohamed Larbi et Ayoub El Houmi.



Cette édition est marquée aussi par l'organisation de l’Académie d’été des sciences, de la technologie et des arts (STEAM Maroc 2025), au profit de 60 filles âgées de 8 à 18 ans, issues des différentes régions du Royaume, en leur offrant un cadre de formation stimulant et interactif.