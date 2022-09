Le FUS lorgne le haut du tableau

01/09/2022

L'entraîneur du FUS de Rabat, Jamal Sellami, a assuré que son équipe jouera pour une place en haut du classement lors de la Botola Pro D1 "Inwi" qui démarre cette semaine.



Le groupe poursuit ses entraînements avec sérieux et abnégation pour pouvoir réaliser les meilleurs résultats, a assuré Sellami dans une déclaration à la MAP.



Le FUS a entamé ses préparations à l’académie du club depuis quatre semaines et disputé plusieurs matches amicaux contre le Chabab de Mohammedia, Widad Témara, Raja de Casablanca, Ittihad Tanger, Olympique Dchira et Union Touarga, a-t-il affirmé.



Le club rbati a oeuvré pour combler les lacunes au niveau de certains postes, notamment après le départ de plusieurs joueurs, a-t-il souligné, ajoutant que plusieurs jeunes éléments de l’académie, qui disposent des qualités requises, ont rejoint l’équipe première dans l’espoir d'apporter le plus escompté.



De même, a-t-il précisé, le club s’est attaché les services de joueurs locaux expérimentés et d'éléments de la division amateurs, dans le but de créer un groupe homogène capable de faire bonne figure et de jouer pour une place en haut du classement.



Pour Sellami, la bataille pour le titre se limitera au Raja et au Wydad de Casablanca, à l’AS FAR et à la Renaissance de Berkane, qui disposent de groupes solides et jouent sur plusieurs fronts.



Durant le mercato, le FUS a recruté Amine El Azri, Marouane Waddani, Oumar Farouk Komara, Souhail Ichou, Hamza Hannouri, Guy Hervé, Hamza Karkour et Marouane Elaz.



En revanche, le club s’est notamment séparé de Mehdi Moubarek, Reda Hajhouj, Montassir Lahtimi et Mohamed Amssif (fin de contrat).

Le FUS avait terminé la saison précédente à la cinquième place avec 43 points.



Par Mohamed Amine Ikhibi (MAP)

Fiche technique

Dénomination du club: Fath Union Sport (FUS)

Date de création: 1946

Couleurs : Rouge et blanc

Stade: Complexe sportif SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat (8000 spectateurs)

Président du club: Hamza Hajoui

Entraîneur: Jamal Sellami

Palmarès: Championnat national: un titre en 2015-2016, Coupe du Trône: 6 titres en 1967, 1973, 1976, 1995, 2010 et 2014, Coupe de la CAF: un titre en 2010.

Principales recrues: Amine El Azri, Marouane Waddani, Oumar Farouk Komara, Souhail Ichou, Hamza Hannouri, Guy Hervé et Marouane Elaz.

Principaux départs: Mehdi Moubarek, Reda Hajhouj, Montassir Lahtimi.