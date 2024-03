Le FC Séville s'incline face à Celta Vigo, En-Nesyri buteur

18/03/2024

Le FC Séville s'est incliné 2 à 1 dimanche à domicile contre Celta Vigo lors de la 29e journée du championnat d'Espagne, et a manqué une occasion de s'éloigner de la zone dangereuse du classement. Les locaux ont ouvert le score à la 18 minute grâce à l'international marocain Youssef En-Nesyri qui a inscrit son dixième but depuis le début de la saison. Le FC Séville n'a passu préserver cet avantage, en concédant deux buts en deuxième mi-temps marqués par Carles Pérez (72e) et Jorgen Strand Larsen (78e). Suite à cette défaite, le FC Séville est 15ème avec 28 points, suivi par Celta Vigo avec 27 points