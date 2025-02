Le FC Barcelone dynamite Séville et revient à deux points du Real

10/02/2025

Au terme d'un match spectaculaire, le FC Barcelone, pourtant réduit à dix à l'heure de jeu, a fini par corriger le Séville FC dimanche (4-1) sur la pelouse du stade Ramon Sanchez-Pizjuan, profitant du nul (1-1) entre le Real Madrid et l'Atlético samedi pour se replacer dans la course au titre en Liga.



Alors qu'il comptait sept longueurs de retard sur son grand rival le week-end dernier, le Barça (3e, 48 points) a, comme face à Alavés (1-0), fait sa part du travail pour revenir à deux petits points du Real (1er, 50 points), battu par l'Espanyol Barcelone (1-0) et tenu en échec (1-1) par l'Atlético (2e, 49 points) lors des deux dernières journées.



Après une première mi-temps enlevée, où le Suisse Ruben Vargas (8e) a répondu du tac au tac à l'ouverture du score de l'inévitable Robert Lewandowski (7e), auteur de son 31e but de la saison, le 19e en championnat, le club catalan a fait la différence au retour des vestiaires grâce à des buts du jeune Fermin Lopez (46e), du Brésilien Raphinha (55e) et du défenseur Eric Garcia (89e).



Le champion olympique espagnol, entré en jeu à la mi-temps à la place de Gavi, a été par la suite victime de son propre engagement et a été logiquement exclu pour un tacle violent sur le Suisse Djibril Sow (60e).



Le prodige blaugrana Lamine Yamal, qui a illuminé la partie de plusieurs gestes de classe, a cependant manqué de réussite devant le but (6e, 36e, 45e+4) pour creuser un peu plus l'écart, tandis que le portier polonais Wojciech Szczesny, impérial sur sa ligne, a permis aux Catalans de préserver leur avantage.



Désormais invaincus depuis onze matches toutes compétitions confondues, les hommes d'Hansi Flick ont su, en l'espace de deux semaines, refaire leur retard accumulé à la fin de l'année 2024 et relancer totalement cette lutte des géants en tête du championnat.



"Aujourd'hui, nous savions que nous devions gagner pour rester dans la course au titre et maintenant c'est nous qui mettons la pression (sur le Real et l'Atlético, NDLR)", a déclaré le défenseur espagnol Inigo Martinez au micro de DAZN.

"Je pense que l'équipe a fait un excellent match et que c'est la voie à suivre... Si nous restons solides en défense, nous savons tous de quoi nos attaquants sont capables", a-t-il ajouté.



Plus tôt dans l'après-midi, Getafe (14e, 27 points) s'est éloigné de la zone de relégation en allant s'imposer (1-0) sur la pelouse d'Alavés (19e, 21 points) et Valence (18e, 22 points) a poursuivi sa remontée au classement en glanant un troisième succès consécutif à domicile (2-0) contre Leganés (17e, 23 points).



Cette rencontre à Mestalla a été marquée par les larmes de joie de l'ancien Lyonnais Mouctar Diakhaby, buteur après près d'un an d'absence à cause d'une grave blessure au genou qui avait ému l'Espagne.



Après trois revers d'affilée en championnat, la Real Sociedad (7e, 31 points) a renoué avec le succès (2-1) face à l'Espanyol Barcelone (16e, 23 points) et s'est replacé dans la course à l'Europe, à quatre longueurs du Rayo Vallecano, surprenant sixième avec 35 points.