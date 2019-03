Le Dr Jaouad Mahjour nommé directeur général adjoint de l'OMS

11/03/2019 Libé

Le Marocain Jaouad Mahjour a été nommé récemment au poste de directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), chargé du Programme de gestion des situations d'urgence, a-t-on appris auprès de cette organisation onusienne, basée à Genève.

Le Dr Jaouad Mahjour occupait auparavant le poste de directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale par intérim ainsi que le poste de directeur de la gestion des programmes au sein du Bureau régional de la Méditerranée orientale.

Spécialiste en santé publique, il a plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation de programmes de lutte contre les maladies transmissibles aux niveaux national et international.

Au cours des dix dernières années, le Dr Jaouad Mahjour a assuré la supervision de la mise en œuvre des capacités requises au titre du Règlement sanitaire international (2005) dans la région de la Méditerranée orientale. Il a également été responsable des programmes de sécurité sanitaire et de lutte contre les flambées épidémiques dans la région.

Avant son arrivée à l’OMS, le Dr Mahjour assurait les fonctions de directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé au Maroc.

"La nomination du Marocain à ce poste de haut niveau au sein de cette organisation onusienne est une reconnaissance de l'engagement et du rôle actif du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, au sein des organisations internationales et des agences spécialisées des Nations unies", a réagi dans un communiqué la mission permanente du Maroc auprès de l'Office des Nations unies à Genève.