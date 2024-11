Le Discours Royal réaffirme la position ferme du Maroc sur la question du Sahara

Rafael Esparza Machín, universitaire espagnol

11/11/2024

Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 49ème anniversaire de la Marche Verte réaffirme la position ferme et claire du Maroc au sujet de la question du Sahara, a indiqué l'universitaire espagnol Rafael Esparza Machín.



Le Discours Royal a marqué «une distinction fondamentale» entre une réalité historique, représentée par la marocanité du Sahara, et les thèses idéologiques soutenant une vision séparatiste en déphasage avec le monde réel, a dit M. Esparza Machín, expert en questions maghrébines.



Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que le discours du Souverain a démontré le caractère figé et obsolète des thèses séparatistes, inspirées des idéologies dépassées sur le plan international, saluant la perspective réaliste orientée vers le développement, tracée par le Souverain.

"Il s'agit d’une réalité indéniable, appuyée par un large soutien international et par la reconnaissance croissante de la pertinence du plan marocain d’autonomie".



Mettant l’accent sur la dynamique de développement que connaissent les provinces du Sud, portée par les grands projets de modernisation initiés sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, l'expert espagnol a fait observer que cette dynamique a été insufflée à plusieurs secteurs à caractère socio-économique.



"Ces avancées ont transformé le Sahara marocain en un modèle de développement intégré et durable», a-t-il ajouté, qualifiant ces transformations de vecteurs essentiels de prospérité pour toute la région sahélo-saharienne.



L’initiative lancée par SM le Roi visant à faciliter l’accès des Etats du Sahel à l’océan Atlantique témoigne, d’ailleurs, de l'engagement clair du Maroc en faveur de la stabilité régionale et de la coopération internationale, a affirmé M. Esparza Machin, notant que cette démarche adoptée par le Royaume incarne l'esprit de partenariat et de développement partagé.