Le Design Thinking ou la démocratisation de l’innovation

13/08/2024

« Tout artiste sait à quel point son état « le plus naturel », la liberté avec laquelle, dans ses moments d’« inspiration », il organise, place, dispose, donne forme, est éloigné du sentiment de « laisser aller ». 1



Dans un environnement où le changement est devenu constant, les acteurs économiques doivent répondre à plus d’exigences avec moins de ressources ; la concurrence est devenue de plus en plus rude et peut venir de n’importe où ; la durée de vie des produits est de plus en plus courte ; les clients /consommateurs sont devenus de plus en plus informés, exigeants et avertis. Les technologies sont devenues de plus en plus disponibles et bon marché ; les informations sur les tendances sociales et démographiques ne font plus défaut.



Dans ces conditions, l’innovation n’est plus un luxe, mais une nécessité. Continuer à faire ce qu’on a toujours fait, continuer à produire ce qu’on a toujours produit et à penser comme on l’a toujours fait voudrait dire qu’on sera dépassé par les concurrents et délaissé pour l’histoire.



Innover, c’est créer de la valeur



La valeur est comme la beauté, c’est l’autre qui l’apprécie. Il ne s’agit pas de créer ou de découvrir quelque chose de nouveau rien que pour le faire, il s’agit plutôt de créer du nouveau et trouver celui qui l’apprécie et serait prêt à payer l’effort fourni, à partager la valeur avec celui qui l’a créée.



La littérature est pleine de modèles et descriptions des conditions favorables à l’innovation, comme la concurrence loyale, mais rude, l’existence de fournisseurs aptes à préparer de nouvelles composantes à temps et au bon marché, des clients meneurs qui oseraient à tester le produit ou le service une fois créés, la disponibilité des budgets de recherche et développement pour des institutions dédiées. Bref, un écosystème innovant. Cependant, répondre à la question comment innover reste le facteur clé de succès le plus important.



Comment innover ?



L’histoire nous a montré que les innovations, qu’elles soient de processus, de produit ou organisationnelles étaient et sont toujours réparties en trois classes : les innovations créées par coup de chance, celles induites par un leadership disposant d’une vision claire, et celles produites suite à une démarche structurée : c’est le Design Thinking.



Design Thinking



Le concept de Design Thinking a commencé à prendre forme au milieu du XXe siècle, comme moyen de penser et de résoudre des problèmes. H.Simon, 2 dans son ouvrage fondateur « Les Sciences de l’Artificiel » (1969), a proposé une science du design différente de la méthode scientifique traditionnelle, mettant l’accent sur la création de solutions plutôt que sur la simple compréhension des phénomènes. Au cours des années 1970 et 1980, le Design Thinking a commencé à être reconnu comme une discipline distincte. L’Université de Stanford a joué un rôle central, en développant davantage l’idée du Design Thinking3, en soulignant l’empathie dans la conception et l’importance de comprendre le point de vue de l’utilisateur. Dans les années 1990, IDEO, un cabinet international de conseil en design fondé par David Kelley 4, a joué un rôle crucial dans la vulgarisation du Design Thinking. L’approche d’IDEO mettait l’accent sur l’empathie, l’idéation, le prototypage et les tests itératifs.

La méthodologie a été de plus en plus adoptée par des entreprises et des organisations en dehors des domaines traditionnels du design, notamment dans ceux de la technologie, de la santé et de l’éducation, pour son potentiel à stimuler l’innovation. Actuellement, le Design Thinking est adopté à l’échelle mondiale dans divers secteurs comme moyen de résoudre des problèmes systémiques complexes. Il est devenu un élément essentiel pour de nombreux processus d’innovation, en mettant l’accent sur la conception, la collaboration et l’apprentissage itératif centrés sur l’humain. Il est reconnu non seulement comme un outil pour les designers, mais aussi comme une approche universelle de résolution créative de problèmes et d’innovation, influençant des domaines aussi divers que la stratégie commerciale, les politiques publiques, l’éducation, etc. Sa généralisation rend l’innovation proche de tous et pour tous. Pour avoir un fort potentiel, son point de départ devrait être le besoin profond de l’être humain.

Le besoin profond de l’être humain, une opportunité à fort potentiel



Avoir un besoin et être conscient de ce besoin n’est pas la même chose. L’acteur qui se veut innovant doit analyser ce qu’exprime son futur utilisateur, savoir ce qu’il pense et ce qu’il fait certes, mais pour aller plus en profondeur de ses besoins, il doit sentir ce qu’il sent. Sentir ce que sent le futur utilisateur ne pourrait être réalisé que si l’innovant a de l’empathie envers l’utilisateur. C’est dans ces conditions que le besoin très profond sera rapproché. Ce besoin se manifeste généralement par un problème récurrent à la recherche d’une nouvelle solution.



Par ailleurs, plus le besoin est profond plus il est partagé par tout être humain et plus il aura de fortes chances à satisfaire une large population sinon toute l’humanité. Le potentiel de valeur créée sera énorme. Prenons le cas du besoin de « communiquer ». C’est un besoin qui existait, existe et le sera tant que l’être humain reste sur terre. Déceler ce besoin profond revient à considérer l’utilisateur — l’être humain — comme un système et analyser tous les signaux émanant de lui, c’est la base du Design Thinking. Les outils, méthodes et bonnes pratiques pour réaliser une telle analyse sont actuellement disponibles. Les maîtriser aide à structurer et maîtriser « l’espace problème ». Reste à lui trouver une nouvelle et inédite solution en exploitant les facultés de la pensée de l’être humain.



Trouver une nouvelle solution à un problème récurrent



L’être humain dispose de deux capacités de pensée : la pensée convergente et celle divergente. Chacune a son utilité et son moment d’efficacité. Celle divergente permet de générer de nouvelles idées, d’adopter de nouvelles perspectives indépendamment du potentiel de chacune d’elles. C’est dans ce sens que la pensée convergente revient pour sélectionner, synthétiser et affiner les idées. Seulement, dans la pratique, des habitudes de faire chevaucher les deux types de pensées font saper de bonnes et nouvelles idées en les tuant au berceau. Séparer les deux types de pensées en les utilisant de bon escient est l’un des principes du Design Thinking. Avoir un besoin et être conscient de ce besoin n’est pas la même chose. L’acteur qui se veut innovant doit analyser ce qu’exprime son futur utilisateur, savoir ce qu’il pense et ce qu’il fait certes, mais pour aller plus en profondeur de ses besoins, il doit sentir ce qu’il sent. Sentir ce que sent le futur utilisateur ne pourrait être réalisé que si l’innovant a de l’empathie envers l’utilisateur. C’est dans ces conditions que le besoin très profond sera rapproché. Ce besoin se manifeste généralement par un problème récurrent à la recherche d’une nouvelle solution.Par ailleurs, plus le besoin est profond plus il est partagé par tout être humain et plus il aura de fortes chances à satisfaire une large population sinon toute l’humanité. Le potentiel de valeur créée sera énorme. Prenons le cas du besoin de « communiquer ». C’est un besoin qui existait, existe et le sera tant que l’être humain reste sur terre. Déceler ce besoin profond revient à considérer l’utilisateur — l’être humain — comme un système et analyser tous les signaux émanant de lui, c’est la base du Design Thinking. Les outils, méthodes et bonnes pratiques pour réaliser une telle analyse sont actuellement disponibles. Les maîtriser aide à structurer et maîtriser « l’espace problème ». Reste à lui trouver une nouvelle et inédite solution en exploitant les facultés de la pensée de l’être humain.L’être humain dispose de deux capacités de pensée : la pensée convergente et celle divergente. Chacune a son utilité et son moment d’efficacité. Celle divergente permet de générer de nouvelles idées, d’adopter de nouvelles perspectives indépendamment du potentiel de chacune d’elles. C’est dans ce sens que la pensée convergente revient pour sélectionner, synthétiser et affiner les idées. Seulement, dans la pratique, des habitudes de faire chevaucher les deux types de pensées font saper de bonnes et nouvelles idées en les tuant au berceau. Séparer les deux types de pensées en les utilisant de bon escient est l’un des principes du Design Thinking.