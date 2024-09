Le Danemark considère le plan d’autonomie comme une contribution sérieuse et crédible

26/09/2024

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu, mercredi à New York, avec le ministre des Affaires étrangères du Danemark, Lars Løkke Rasmussen, en marge de la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations unies.



Dans le communiqué conjoint adopté à l’issue de cette rencontre, "le Danemark considère le plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme une contribution sérieuse et crédible au processus en cours de l'ONU et comme une bonne base pour une solution convenue entre les parties".



Dans ce communiqué conjoint, les deux ministres ont réaffirmé leur soutien au processus mené par les Nations unies et à l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, M. Staffan de Mistura, ainsi qu'à ses efforts pour parvenir à une solution pacifique et mutuellement acceptable au conflit, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.



Cette nouvelle position du Danemark s’inscrit dans le cadre de la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en soutien au plan d’autonomie et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Elle confirme une tendance de fond en Europe, de toutes les régions du continent européen.