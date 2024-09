Le Danemark a un champion de pâté en croûte

24/09/2024

La cheffe Karen Bech a remporté mardi à Copenhague la première édition du championnat du Danemark de pâté en croûte et représentera son pays pour les championnats du monde de la discipline en décembre à Lyon.



Mets parfois négligé de la cuisine traditionnelle française, réputé difficile à exécuter, le pâté en croûte connaît un renouveau depuis l'avènement de cette compétition en 2009.

"C'est un produit très technique, c'est pour ça que le concours est très intéressant", a expliqué à l'AFP le fondateur du concours, Christophe Marguin, président des Toques blanches lyonnaises.



"On peut croire que la cuisson de la pâte est facile, mais c'est très difficile. Il y a du volume, de l'épaisseur", a-t-il détaillé.

Pour la championne Karen Bech, qui officie depuis deux ans dans les cuisines du restaurant "Maison", sa victoire est une "surprise".



"Je suis très honorée de représenter le Danemark. J'ai toujours aimé la cuisine française et les restaurants français, alors je suis très heureuse d'aller" à Lyon, a confié la jeune cheffe qui réalise des pâtés en croûte au quotidien depuis trois ans.

Dans les coulisses à Copenhague, les six chefs en compétition avaient préparé leurs pâtés en croûte à l'avance.



Après les avoir pour certains dorés au chalumeau, ils les ont tranchés, présentés avant d'envoyer leurs plats devant le jury composé d'experts internationaux.

Pour l'un des membres du jury, et vainqueur 2019 du Bocuse d'Or - considéré comme le championnat du monde de la cuisine, le Danois Kenneth Toft-Hansen, son pays peut apporter "un regard nouveau sur un grand classique".



"Les Nordiques ont une façon de penser différente", a reconnu M. Marguin, dont le concours accueille aussi un représentant suédois.

Mais pour gagner, il faut savoir rester classique.



"Depuis qu'on fait le concours, certains ont essayé de faire du poisson (...) et à chaque fois, ils finissent dernier", explique le chef.

"Si on veut gagner ce concours, il ne faut pas oublier l'histoire du pâté en croûte: il faut bien lire les vieilles recettes et faire du classique".