Le DHJ se renforce à 0 dirham

21/01/2019 Libé

Dans la foulée d'un mercato hivernal pour le moins agité, le Diffaa Hassani d'El Jadida (DHJ), club de la Botola1, a engagé deux attaquants étrangers, de même qu'il s'est séparé d’avec deux cadres, Ayoub Nanah et le Camerounais Fabrice Nga.

"Il s'agit d'un mercato à zéro dirham", s'est réjoui dans une déclaration à la MAP Abdellatif Moktarid, président du club, lors d'une cérémonie de présentation des deux nouvelles recrues, l'attaquant Bulgare, Yulien Ninov, âgé de 24 ans, qui évoluait au club de Butev Foresta et Seko Amadou Camara, un avant-centre guinéen âgé d'à peine 21 ans évoluant au club Guinéen de Horoya de Conakry.

"Les deux attaquants internationaux étaient libres et ne devaient rien à leurs clubs respectifs", explique le président, qui se félicite "d'un mercato réussi", dans la mesure où le transfert de Nanah et Nga vers le Raja de Casablanca rapporte au club la bagatelle de 5 millions de dirhams.

La valeur de ce transfert peut, en vertu des closes du contrat de ce transfert, être revue à la hausse, allant jusqu'à ramener quelque 150 autres millions de centimes, au cas où le Raja dépasse le cap de ses deux prochaines rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe arabe, précise la même source. Mieux encore, explique, pour sa part, Salah Moktarid, porte-parole officiel du club, le DHJ garde aussi intacts ses droits à 25% de la valeur totale du transfert de l'un, ou des deux joueurs, vers un autre club.

Exception faite du départ de Fabrice Nga que la majeur partie du public regrette et dont le poste libre pourrait profiter au jeune espoir du DHJ Ayoub Benchaoui, celui de Nanah était prévisible du fait que ce dernier ne figurait plus dans les registres du nouvel entraîneur du club Hubert Velud, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, et d'après le profil des deux nouvelles recrues du DHJ, tout semble en place pour que la troupe de Hubert Velud régale encore plus cette saison. Les deux nouvelles pièces de recharge sont prometteuses. La présentation de Julien Ninov et Seko Amadou Camara, révèle deux attaquants internationaux de valeur et qui pourraient être une valeur ajoutée pour le club fanion de la capitale des Doukkala. L'entraîneur Hubert Velud était d'ailleurs plus chaud bouillant pour s'octroyer les services de l'avant-centre guinéen Seko.