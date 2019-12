Le DHJ prend provisoirement les commandes de la Botola Pro

03/12/2019 Libé

Le Difaâ d'El Jadida s'est imposé face à la Renaissance de Zemamra (1-2) et se hisse provisoirement à la tête du classement du Botola Pro D1 de football, au terme d'un match comptant pour la 8è journée, disputé dimanche sur la pelouse du stade Ahmed Chokri à Zemamra.

Les visiteurs ont ouvert la marque sur un but du Congolais Jonathan Ifasso à la 37ème minute avant qu’Abdessamad El Mobaraky n'égalise pour le club de Zemamra.

A la 51ème minute de jeu, les hommes de Badou Zaki vont reprendre l'avantage suite à un but signé Youssef Aguerdoum qui offre aux siens les trois points de la victoire.

Suite à cette victoire, le Difaâ occupe provisoirement la tête du classement avec 14 points, tandis que la Renaissance de Zemamra est septième avec 8 points ex æquo avec l'Olympic Club de Safi.

Il convient de rappeler que l'AS FAR a dominé l'Ittihad de Tanger (4-1), au terme d'un match comptant pour cette 8è journée, disputé vendredi soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Après une mi-temps très serrée entre les deux clubs, les hommes de Abderrahim Taleb ont réussi à renverser la vapeur en seconde période en inscrivant quatre buts grâce à Imad Errahouli (55è), Abdelilah Amimi (61è, penalty), Joseph Konadu Guede (66è) et Mohamed El Fakih (73è, penalty). A dix minutes de la fin, les hommes de Hicham Dmii ont réduit le score sur un but d'Ayoub Gaadaoui (79è).

Plus tôt dans la journée de vendredi, le Mouloudia d'Oujda s'est imposé face à l'Olympique Khouribga (1-4) sur la pelouse du Complexe sportif du phosphate.

Juste après cette rencontre, l’OCK s’est séparé avec son entraîneur, Rachid Taoussi.



Actes de hooliganisme en marge du match CJBG-KACM

Des actes de hooliganisme ont été enregistrés dimanche en marge du match disputé au stade municipal de Benguérir entre Chabab Benguérir et le Kawkab de Marrakech (KACM) pour le compte de la dixième journée de la Botola Pro D2 de football, ont indiqué les autorités locales de la province de Rhamna.

Ces actes ont été commis par des supporters du Kawkab de Marrakech qui n'ont pas pu accéder au stade, précise-t-on de même source, notant que les forces de l’ordre ont été la cible de jets de pierres.

Neuf membres des forces de l’ordre et 10 supporters du KACM ont été légèrement blessés dans ces actes de hooliganisme, a-t-on indiqué, soulignant que les personnes blessées ont été transférées au Centre hospitalier provincial de Benguérir pour recevoir les soins nécessaires.

De légers dégâts matériels sont également à déplorer suite à ces actes qui ont eu lieu hors du stade , a-t-on relevé.

Les forces de l’ordre ont veillé au bon déroulement du match et assuré la sécurité des citoyens et la préservation de leurs biens, apprend-on auprès des autorités locales qui indiquent qu’il a été procédé à l’arrestation de certains auteurs de ces actes de hooliganisme en vue de les présenter devant la justice.