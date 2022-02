Le DG de l'ONMT rencontre les professionnels français du SETO et de la compagnie Transavia

03/02/2022

Le directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Adel El Fakir, a tenu une série de rencontres avec des prescripteurs de voyages et des compagnies aériennes en France pour accompagner la reprise imminente des vols touristiques vers le Royaume.



Ces actions, qui interviennent dès l’annonce par le gouvernement marocain de la réouverture de l’espace aérien du Maroc, prévue pour le 7 février, ont également pour objectif de mobiliser l’ensemble des partenaires de la destination touristique Maroc pour une relance puissante et rapide, indique un communiqué de l’Office.



Ainsi, rapporte la MAP, une réunion de travail s’est tenue, mercredi au Syndicat des entreprises Tour-opérateurs (SETO) qui regroupe l’ensemble des TO français, et partenaire fidèle du tourisme marocain, précise le communiqué qui ajoute que les professionnels français accueillent la décision d’ouverture des frontières marocaines avec un grand enthousiasme.



"Nous tenions à être au plus vite aux côtés de nos partenaires avec l’objectif de les rassurer sur les réalités d’une reprise à la fois imminente et surtout pérenne. Nous sommes très touchés du soutien que nous recevons de la part des producteurs de voyages français et notre partenariat durable avec les professionnels réunis dans le SETO est particulièrement productif”, a déclaré M. El Fakir à cette occasion.



En outre, la visite s’est poursuivie par une réunion de travail au siège de Transavia, compagnie du groupe Air France-KLM et acteur majeur du transport aérien vers le Royaume qui dessert plus de onze aéroports marocains.



L’objectif étant de sécuriser, dès les premiers jours de la reprise, des capacités importantes au départ de la France sur les différentes destinations touristiques marocaines, afin de s’assurer que le Maroc redeviendrait à nouveau le pays numéro 1 dans le portefeuille d’affaires de la compagnie dès le début de la saison 2022.



A l’issue de cette rencontre, l’ONMT avec son partenaire Transavia sécurise 40% de sièges en plus par rapport à 2019 qui était déjà une année record.



A ce titre, M. El Fakir a souligné qu’il était “important pour nous à l’ONMT d’aller à la rencontre des responsables de la compagnie Transavia pour nous assurer d’une reprise à très court terme et d’une reprise graduelle et pérenne de l’ensemble de notre capacité pré-Covid".

L'ONMT prend ainsi les devants pour accompagner l’ensemble des initiatives permettant de positionner la destination Maroc dans le top 3 des choix de départ des touristes français pour l’été à venir.