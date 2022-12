Le DG de l'ONEE s'entretient avec une délégation des pays du CCG sur les moyens de développer la coopération

Opportunités de coopération entre le Maroc et les Etats arabes du Golfe

22/12/2022

Le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, s'est entretenu, mercredi à Rabat, avec une délégation de haut niveau des pays du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG) sur les moyens de développer la coopération dans les domaines de l’électricité, de l’eau potable et de l’assainissement liquide.



Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la 2ème réunion du groupe de travail conjoint entre le Royaume du Maroc et le CCG dans les domaines de l’électricité, l’eau et l’assainissement liquide, qui s’est tenue les 20 et 21 décembre 2022 au Maroc, a été l’occasion d’échanger autour de l’expérience des deux parties ainsi que des opportunités de coopération entre le Maroc et les Etats arabes du Golfe dans ces domaines, indique un communiqué de l'office.



Cette rencontre a débuté par une visite de la délégation du CCG à la station de traitement Bouregreg afin de s’imprégner de l’expérience de l’office dans la production de l’eau potable ainsi que des techniques utilisées par l’ONEE pour le traitement des eaux, rapporte la MAP.



A l’issue de cette visite, M. El Hafidi a reçu les membres de la délégation du CCG et a saisi cette occasion afin de mettre en exergue la stratégie de l’office dans les domaines de l’électricité, de l’eau potable et de l’assainissement liquide.



En ce qui concerne l’électricité, le DG de l'ONEE a mis en avant la stratégie énergétique du Royaume, visant la sécurisation de l’approvisionnement du pays en énergie électrique et la promotion des énergies renouvelables, rappelant, à cette occasion, que le Maroc dispose d’un potentiel conséquent en matière d’énergies solaires et éoliennes qui a permis d’atteindre une part importante des énergies renouvelables dans la capacité électrique installée et un prix du KWh produit parmi les plus compétitifs au monde.



A ce sujet, M. El Hafidi a souligné que le Maroc développe une nouvelle stratégie énergétique dans le but de réduire la dépendance à l’étranger et de développer de nouvelles sources d’énergies comme l’hydrogène vert

Concernant le volet eau, il a présenté la stratégie de l’ONEE en la matière ainsi que l’ambitieux programme de l’office pour assurer la desserte en eau potable du Royaume et pour faire face au contexte de stress hydrique actuel. A ce sujet, il a souligné que le Royaume du Maroc s’est fortement engagé dans le développement des ressources en eau non conventionnelles à travers, notamment, le dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées traitées.



Pour leur part, les membres de la délégation du Conseil des Etats du Golfe ont exprimé le souhait de renforcer le partenariat entre le Maroc et les Etats arabes du Golfe, en particulier dans les domaines d’activités de l’ONEE, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies de production de l’eau potable et des énergies renouvelables ainsi que la recherche et le développement.



Au cours de cette rencontre, il a été convenu de capitaliser les expériences réussies de l’ONEE et des pays du CCG et le partage de leur savoir-faire à travers la mise en place de programmes de coopération et de visites d’échange dans les domaines de l’électricité, de l’eau potable et de l’assainissement liquide.



A l’issue de cette rencontre, la délégation des pays du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe a effectué une visite au parc éolien de production d’électricité de Tanger afin de s’informer sur les importantes réalisations de l’office en matière d’énergies renouvelables, conclut le communiqué.