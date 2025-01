Le DG de l’ONEE reçoit une importante délégation de l’UE

25/01/2025

Le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Tarik Hamane, a reçu, mercredi à la station d’épuration des eaux usées de l’Office à Sidi Allal Tazi, une importante délégation composée des ambassadeurs de l’Union européenne, des Etats membres accrédités au Maroc, de la Banque européenne d’investissement au Maroc et des représentants de l’Agence française de développement (AFD) et la Banque allemande de développement (KFW), partenaires financiers européens de l'Office.



La visite de cette délégation s’inscrit dans le cadre de la mise en exergue des efforts du Royaume du Maroc, de l’ONEE et de ses partenaires dans le cadre du Programme national d'assainissement liquide mutualisé et de réutilisation des eaux usées traitées (PNAM) dont l’objectif est d'atteindre à l’horizon 2040 un taux de raccordement de 95% et un taux de dépollution de 80% en milieu urbain, l’équipement de 1.200 centres chefs-lieu des communes en milieu rural et la réutilisation de 573 Mm3 par an, indique un communiqué de l'ONEE.



De même, elle témoigne de la confiance des partenaires financiers européens pour accompagner le Maroc et l'ONEE dans la mise en œuvre de sa stratégie et de sa capacité à réaliser des projets structurants et innovants répondant aux objectifs de développement durable du Maroc, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Lors de cette rencontre, le directeur général de l’ONEE a mis l’accent sur la coopération fructueuse et durable entre l’ONEE et l’Union européenne qui couvre les portefeuilles stratégiques de l’Office dans le secteur de l’eau. Il a également mis en exergue l'excellence de ce partenariat qui remonte à 1994 et qui s’est traduit par la réalisation de plusieurs projets structurants avec une enveloppe totale mobilisée s’élevant à 1,6 milliard de DH dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide, rapporte la MAP.



Cette visite s’est déroulée dans un esprit "Team Europe", une initiative visant à combiner les ressources de l'Union, de ses Etats membres et d'institutions financières, notamment la Banque européenne d’investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, pour soutenir les pays partenaires.



Dans son allocution, SE Mme Patricia Llombart Cussac, ambassadrice de l’Union européenne au Maroc a affirmé: « En tant qu’Equipe Europe (Team Europe), nous reconnaissons l’importance d’une gestion intégrée et efficiente de cette ressource, dans le contexte actuel de stress hydrique que connaît le Maroc et l’Union européenne. L’UE et ses Etats membres coopèrent avec le Royaume dans le secteur de l’eau, sur le plan des investissements, de la gouvernance et la promotion de systèmes d’informations transparents.



La visite des ambassadeurs de l’UE à la station d’épuration des eaux usées à Sidi Allal Tazi nous aide à mieux comprendre les efforts du Maroc dans la lutte contre la sécheresse due au changement climatique. La visite est un exemple concret d’une coopération fructueuse et nécessaire.»



Présentation des réalisations de l’Office dans le domaine de l’assainissement liquide



A l’occasion de cette visite, M. Hamane a présenté les réalisations de l’Office dans le domaine de l’assainissement liquide. Il a précisé qu’à fin juin 2024, l’ONEE a mobilisé un montant global d’investissement qui s’élève à 17,83 milliards de DH et qui a permis à l’ONEE de réaliser 152 stations d'épuration sur les 189 existantes à l'échelle nationale, soit 80% des stations réalisées, avec une capacité d'épuration globale d'environ 197 millions m3/an (540.370 m3/j).



Il a souligné que ces résultats ont été atteints grâce aux efforts des pouvoirs publics, de l’ONEE ainsi qu’à la contribution financière de plusieurs bailleurs de fonds, notamment, l’Union européenne (UE), la Banque européenne d’investissement (BEI), l’Agence française de développement (AFD), la Banque allemande de développement (KFW), ainsi que la coopération belge.



Le directeur général de l’ONEE a rappelé à ce titre le financement conjoint de ces bailleurs de fonds accordé à l’ONEE dans le cadre de la première tranche du co-financement européen du PNAM, qui a nécessité la mobilisation d’un montant global initial de 2,35 milliards de DH, financé conjointement par l’Etat marocain et par l’ONEE à travers ce cofinancement européen (à hauteur de 1,171 milliard de DH). Ce qui a permis la réalisation des projets d’assainissement liquide dans 35 centres et de 26 stations d’épuration avec une capacité de 26,32 millions m3/an d’eau usée épurée, bénéficiant à une population d'environ 1,17 million d’habitants.



Il a ajouté, que suite à la réussite de cette première tranche, et suivant la même approche, l’ONEE a entamé en 2017 la réalisation des projets d’assainissement liquide dans le cadre de la deuxième tranche du co-financement européen de ce programme, pour un montant global d’environ 2 milliards de DH, financé conjointement par l’Etat marocain et par l’ONEE (à travers l’appui financier de l’UE, l’AFD, la KfW et la BEI à hauteur de 1,024 milliard de DH).



Il a précisé que cette seconde tranche concerne la réalisation de projets d’assainissement liquide dans 35 centres à travers le Royaume, la réalisation de 24 stations d’épuration d’une capacité de 12,3 millions m3/an d’eau usée épurée pour une population bénéficiaire d'environ 1 million d'habitants. A ce titre, 17 stations d’épuration ont déjà été réalisées avec une capacité d’épuration de 9 millions m3/an d’eau usée épurée.



Le projet d'assainissement liquide du centre Sidi Allal Tazi, objet de la visite, constitue un exemple réussi des réalisations de ce programme. Pris en charge par l’ONEE dans le cadre de la deuxième tranche du cofinancement européen du PNAM pour un montant de 31 millions de DH, il comprend l’extension et la réhabilitation du réseau d’assainissement liquide sur un linéaire de 12 km, la réalisation de 570 branchements, d’une station de pompage et d’une conduite de transfert des eaux usées d’une longueur de 2,4 km, ainsi que d’une station d’épuration de type lagunage aéré d’une capacité d’épuration de 1230 m3 par jour mutualisée avec le centre de Had Ouled Jelloul, bénéficiant ainsi à une population d’environ 17.100 habitants.