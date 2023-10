Le DG de l'IFC souligne le rôle du Maroc comme locomotive de développement en Afrique

Le directeur général de la Société financière internationale (IFC), filiale du Groupe de la Banque mondiale (BM), Makhtar Diop, a mis en exergue, mardi à Marrakech, les liens profonds unissant le Maroc et le reste des pays africains et son rôle de locomotive de développement dans le continent.



S'exprimant à l'occasion de la signature d’accords d’investissement entre l’IFC et des entreprises marocaines, M. Diop a souligné qu'à travers ces conventions, l'IFC ne soutient pas uniquement ces entreprises, mais toute l’Afrique, comme en témoigne le prêt de 106 millions de dollars conclu avec le Groupe OCP, leader mondial d’engrais à base de phosphate, pour financer son ambitieux programme de centrales solaires et d’écologisation des systèmes alimentaires mondiaux.



"Développer l’agriculture en investissant dans les engrais sera un élément essentiel de ce développement", a-t-il précisé, lors de cet événement tenu à l’occasion des Assemblées annuelles de la BM et du Fonds monétaire international (FMI), en présence du PDG du Groupe OCP, Mostafa Terrab, de plusieurs ministres et d'autres personnalités marocaines et étrangères.



Le DG de l’IFC a relevé que le développement de l’agriculture constituera un élément essentiel de la résilience des économies africaines face aux défis macroéconomiques.