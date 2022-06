Le Crédit Agricole du Maroc repense la relation avec l’agriculteur

La nouvelle offre permet de disposer d’un compte personnel “Hssab Dar” distinct du compte professionnel “Hssab Al Ard “

12/06/2022

Partenaire historique de l’agriculture et du monde rural, le Crédit Agricole du Maroc innove en lançant une nouvelle approche qui permet désormais à l’agriculteur de disposer de deux comptes distincts et étanches : un compte professionnel « Hssab Al Ard » lié à son exploitation agricole et son activité professionnelle et un autre compte personnel « Hssab Dar » pour gérer ses besoins personnels et familiaux.



Alors qu’historiquement dans le monde rural et à défaut d’une structuration juridique de leurs activités professionnelles, les agriculteurs ont souvent mêlé dépenses personnelles et professionnelles, le Crédit Agricole du Maroc apporte désormais aux agriculteurs une solution inédite avec la possibilité de pouvoir bénéficier d’une distinction entre leurs besoins, revenus et dépenses personnels en tant que clients particuliers et leurs revenus et dépenses liés à leurs activités professionnelles à l’instar de la pratique dans le monde urbain.



Cette nouvelle approche qui s’inscrit dans le cadre du soutien et l’accompagnement de la mise en place du Registre national de l’agriculture (RNA) et du programme de généralisation de la couverture sociale au profit des agriculteurs.



Ainsi, cette approche qui conceptualise la double relation bancaire pour les agriculteurs afin de les accompagner à la fois dans leurs activités professionnelles et dans leurs activités privées, s’appuiera sur la mise en place du RNA pour assurer une gestion spécifique et distincte des projets de financement adossés au compte professionnel de l’agriculteur tout en lui offrant l’ouverture d’un compte personnel gratuit pour couvrir l’ensemble de ses besoins personnels et familiaux.



Cette nouvelle approche permet à l’agriculteur de disposer en toute quiétude de ses fonds personnels pour subvenir aux besoins de sa famille en cas de difficultés professionnelles liées à son exploitation agricole.



Hssab Al Ard, le compte dédié pour gérer les besoins professionnels



Grâce à l’identification du numéro unique octroyé dans le cadre de la mise en oeuvre du Registre national agricole, l’agriculteur bénéficiera d’un compte courant permettant, en opération au crédit du compte, les déblocages des crédits, les recettes de l’exploitation, les subventions FDA, les autres Incitations financières de l’Etat, les indemnisations issues des produits d’assurances MAMDA (Assurance Multirisque Climatique, Assurance Arboricole et Assurance Mortalité de bétail….). Au débit de ce compte, seront portées les dépenses diverses de l’exploitation, les redevances d’eau d’irrigation, le remboursement des crédits ainsi que les cotisations de l’AMO en faveur de la CNSS.



Ce compte professionnel fonctionnera comme le compte des entreprises selon les tarifications en vigueur pour les différentes opérations.



Hssab Dar, un compte personnel gratuit pour gérer les besoins personnels



Identifié par le numéro de la CNIE, l’agriculteur pourra disposer d’un compte chèque lui permettant de gérer ses revenus et dépenses personnels et familiaux et comptera comme opérations au crédit son épargne, le produit de sa retraite, les virements divers à son bénéfice, les recettes hors exploitation agricole. Au débit, figureront les dépenses personnelles, les remboursements crédits personnels (hors exploitation), les souscriptions aux produits de bancassurance optionnels (épargne, retraite, santé, etc).

Hssab Dar est un compte personnel proposé par la banque et pour lequel aucun frais de tenue de compte ne sera facturé.



Une offre multicanale pour une ouverture de compte personnel facilitée pour l’agriculteur où qu’il soit

En complément du canal Agence Physique et Agence Mobile, le Crédit Agricole du Maroc démocratise l’accès à la digitalisation et offre la possibilité à l’agriculteur via l’application mobile « Hssab-e » de bénéficier de l’offre digitale dédiée à cette approche.