Le Crédit Agricole du Maroc réalise un résultat net de 45 MMDH en 2023

31/03/2024

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a réalisé un résultat net consolidé de 45 millions de dirhams (MDH) au titre de l'exercice 2023, contre 55 MDH l'année précédente.



A la clôture de l’exercice 2023, le résultat net part du groupe et le résultat net social ressortent respectivement à 42 MDH et 33 MDH, indique le CAM dans un communiqué financier. Lesdits résultats tiennent compte de la participation de la banque à l’élan de solidarité pour les victimes du séisme d’Al Haouz, ainsi que de la hausse générale des taux qui a impacté les marges d’intermédiation, notamment celle du secteur agricole.



Pour sa part, rapporte la MAP, le produit net bancaire (PNB) social s'est établi à 3,4 milliards de dirhams (MMDH) contre 3,6 milliards de dirhams à fin décembre 2022, alors que la PNB consolidé s’affiche, quant à lui, à 3,7 MMDH, contre 3,9 MMDH. Les variations enregistrées aussi bien au niveau des comptes consolidés qu’au niveau des comptes sociaux sont essentiellement liées à la hausse générale des taux qui a impacté les marges d’intermédiation, notamment celle du secteur agricole qui a, de plus, été fortement affecté par les conséquences de la polycrise.



En termes de financement de l'économie et de mobilisation de l'épargne, le CAM affiche un encours consolidé de crédits distribués de 113 MMDH contre 108 MMDH au 31 décembre 2022, marquant une progression de 5%.

Ainsi, la banque réaffirme son engagement pour l’accompagnement de la dynamique de relance économique nationale, tout en apportant son soutien à la petite agriculture et au monde rural pour lutter contre les effets de la sécheresse.



Par ailleurs, l’encours consolidé de l’épargne mobilisée par le CAM ressort à 108 MMDH, soit une variation de +0,1% par rapport à fin 2022. En glissement annuel, la collecte nette des ressources à vue a progressé de 4%, parallèlement à une variation de -7% des dépôts à terme, marquant ainsi une amélioration de la structure des dépôts de la banque.



Pour ce qui est du renforcement de l'assise financière, le CAM a enregistré une croissance de 15% de ses fonds propres consolidés de catégorie 1 et de 6% de ses fonds propres réglementaires consolidés qui atteignent désormais 13,5 MMDH.

En effet, la banque a renforcé ses fonds propres réglementaires par la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant de 1,3 MMDH.



Cette augmentation de capital permettra à la banque de développer son activité, dont le financement de l’économie et plus particulièrement l’accompagnement des stratégies nationales en matière de soutien au secteur agricole, à l’agro-industrie et au monde rural en général et ce, dans le respect des exigences réglementaires en termes de ratios prudentiels.



Concernant les perspectives, le CAM amorce l’exercice 2024 avec des objectifs ambitieux fondés sur le renforcement de la productivité et l’optimisation de l’efficacité opérationnelle.



Par ailleurs, la banque confirme son engagement et poursuit sa mobilisation pour l’accompagnement des stratégies gouvernementales de développement, notamment dans leur dimension agricole à travers le soutien de la petite agriculture et du monde rural en vue de contribuer à l’atténuation des effets du déficit hydrique sur le secteur agricole.