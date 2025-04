Le Crédit Agricole du Maroc et la société TOURBA s'allient pour promouvoir l'agriculture régénératrice

25/04/2025

Le groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) et la société TOURBA, filiale d'INNOVX, ont signé, jeudi à Meknès en marge du 17ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), une convention de partenariat pour promouvoir l'agriculture génératrice.



Paraphée en présence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, et du président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc (CAM), Mohamed Fikrat, cette convention s'inscrit dans une dynamique d'agriculture régénératrice en accompagnant les agriculteurs dans le financement de semoirs de semis direct.



Cette pratique clé du "carbon farming" vise à améliorer le bilan carbone des exploitations. Intégrée au programme "ISTIDAMA" du Crédit Agricole du Maroc, cette initiative consolide l'engagement des parties prenantes en faveur d'une agriculture résiliente.



Ce partenariat marque une avancée concrète dans l'accompagnement financier des agriculteurs marocains engagés dans l’agriculture de conservation proposant des pratiques agricoles durables qui préservent la fertilité des sols, réduisent l’érosion et permettent une gestion plus résiliente des ressources hydriques, rapporte la MAP.



Ces solutions reposent principalement sur le semis direct, la rotation des cultures et la gestion des résidus de culture.

Le Crédit Agricole du Maroc confirme ainsi sa forte volonté de contribuer activement avec ses partenaires à une agriculture durable et adaptée aux défis actuels.



Il s’engage à promouvoir une agriculture résiliente au changement climatique, en soutenant des projets innovants qui préservent les ressources naturelles et améliorent les revenus des agriculteurs tout en favorisant l’inclusion sociale et financière dans les zones rurales.



S'exprimant lors de la cérémonie de signature de cette convention, Nabil Salmi, directeur général adjoint au Crédit Agricole du Maroc, a indiqué que cette convention s'inscrit pleinement dans la mission de service public du groupe qui reste fermement engagé dans l'accompagnement des agriculteurs en milieu rural.



"Notre objectif est d'accompagner près de 300 agriculteurs dans l'acquisition d'équipements essentiels à la modernisation de leurs exploitations. Le mécanisme de financement mis en place permettra un partage équilibré des investissements, avec un modèle de crédit à taux préférentiel qui favorise l'accès aux équipements de semis direct, élément clé de l'agriculture régénératrice", a-t-il fait savoir.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIAM 2025, qui connaît la participation de 1.500 exposants venus de 70 pays, se poursuit jusqu'au 27 courant sous le thème "Agriculture et monde rural : l'eau au cœur du développement durable".



Véritable carrefour des politiques agricoles, ce salon constitue un temps fort pour promouvoir les échanges, consolider les partenariats internationaux et mettre en lumière les réponses concrètes aux défis auxquels le secteur agricole est confronté.