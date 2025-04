Le Crédit Agricole du Maroc et Tamwilcom signent un accord en vue de soutenir l'innovation financière et agricole

16/04/2025

Structurer et renforcer davantage la coopération entre les deux institutions dans le but d’encourager le développement des startups

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) et Tamwilcom unissent leurs forces pour soutenir l'innovation dans les secteurs de la Fintech et de l'Agritech.Une convention-cadre de partenariat a été signée à cet effet, lundi 14 avril, entre l’institution financière publique et la banque agricole, en marge de la troisième édition du plus grand Salon Tech et Starup en Afrique (GITEX Africa), à Marrakech.L’accord conclu prévoit de renforcer la collaboration entre les deux parties signataires en vue de « mutualiser leurs efforts et favoriser l'émergence et la croissance de startups qui contribuent à la transformation digitale du secteur financier et à l'essor de l'agriculture innovante au Maroc », ont indiqué les deux institutions.A travers cette convention, le Crédit Agricole du Maroc – qui accompagne l’agriculture marocaine depuis 6 décennies- souhaite créer un environnement favorable à l'émergence de solutions novatrices.Des solutions qui, selon Mohammed Fikrat, président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc, «profiteront à l’ensemble de l’écosystème et favoriseront l’émergence d’une agriculture moderne et inclusive, ainsi que d’un secteur financier plus agile et accessible». Il a également précisé que la banque universelle, investie d’une mission de service public, fera appel à sa connaissance du terrain, à son réseau et à son expertise financière pour accompagner cette dynamique.La collaboration entre les deux institutions contribuera à la modernisation de l’économie marocaine, a pour sa part affirmé le directeur général de Tamwilcom, Hicham Zanati Serghini.Pour ce dirigeant de cette institution créditrice des entreprises, qui mobilise avec ses partenaires du secteur financier les moyens nécessaires pour faire face aux déficits de financement des entreprises marocaines, la signature de ce partenariat est fondamentale pour le développement de l’innovation dans les domaines de la Fintech et de l’Agritech au Maroc.En conjuguant leurs expertises et leurs réseaux respectifs, Hicham Zanati Serghini explique que leurs deux institutions seront en mesure d'offrir un accompagnement et des solutions de financement adaptés aux besoins spécifiques des startups à fort potentiel.Enfin, le Crédit Agricole du Maroc et Tamwilcom ont assuré qu’ils s'investiront avec leurs partenaires dans la réussite de projets innovants, soulignant que la convention qui les lie fait écho à la volonté partagée de dynamiser l’écosystème de l’innovation au Maroc en offrant un cadre de soutien technique et financier en phase avec les spécificités de l’innovation technologique des startups de la Fintech et de l’Agritech. Ce qui participera à moderniser et à rendre plus compétitifs ces deux secteurs vitaux pour l’économie nationale.Le Gitex a fermé ses portes mercredi 16 avril.