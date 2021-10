Le Costa Rica plaide pour une solution politique juste et durable

21/10/2021

Le Costa Rica s'est prononcé, mercredi à New York, en faveur d’une solution politique juste, durable et "acceptée par toutes les parties" au conflit autour du Sahara marocain.



Dans son intervention devant la 4è commission de l’Assemblée Générale de l’ONU, le représentant du Costa Rica a indiqué que son pays “exhorte les parties à respecter le cessez-le-feu” et à reprendre les négociations de “bonne foi” sous les auspices du Secrétaire général et son envoyé personnel pour le Sahara marocain afin de poursuivre le processus politique.



Pour sa part, le Kenya, qui assure la présidence tournante du Conseil de sécurité pour le mois d’octobre, a souligné, devant la commission, “l'urgence” de trouver une solution pacifique, juste et durable à la question du Sahara marocain.