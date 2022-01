Le Conseil provincial de Tiznit approuve des conventions relatives au développement rural

16/01/2022

Le Conseil provincial de Tiznit a approuvé, récemment, lors de sa session ordinaire du mois de janvier, un nombre de conventions portant sur la promotion du capital humain et le renforcement du développement rural.



Ces conventions sont relatives à des projets approuvés au niveau central et local en faveur de la divergence entre les politiques publiques en matière de développement rural et de valorisation des ressources de terres collectives soulaliyates à travers l'accompagnement notamment des coopératives pour tirer profit des stratégies gouvernementales. Ces projets visent à renforcer les infrastructures de base ainsi que les activités génératrices de revenus au profit des communautés soulaliyates, a indiqué le président du Conseil provincial de Tiznit, Mohamed Chaikhbella.



Pour sa part, le chef de service des affaires rurales à la province de Tiznit, Mohamed Boudrbal, a précisé que la contribution du ministère de l’Intérieur au financement de ces projets s'élève à 709.000 dhs, alors que le Conseil provincial mobilise 777.000 dhs, dont une contribution directe de 210.000, ainsi qu'une enveloppe de 567.000dhs représentant la part de l'Agence nationale pour le développement des zones Oasiennes et de l'arganier (ANDZOA).



A noter que le Conseil provincial de Tiznit a examiné, notamment lors de cette session, les différentes problématiques dont souffre le secteur agricole, notamment la succession des années de sécheresse, l’activité pastorale locale et le développement des chaînes de production agricoles locales.