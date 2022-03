Le Conseil ministériel de la Ligue arabe adopte une résolution marocaine contre l'enrôlement des enfants dans les conflits armés

10/03/2022

Le Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères a adopté, mercredi au Caire, une résolution présentée par le Maroc sur la lutte contre l'enrôlement militaire des enfants dans les conflits armés.



Le Conseil ministériel arabe a, ainsi, chargé le Secrétariat général de la Ligue arabe de coordonner avec les Conseils ministériels et les instances arabes concernées, afin d'élaborer un document annexe qui sera inséré dans le "Plan global pour la lutte de l'enrôlement des enfants dans les conflits armés et terroristes".



L'annexe, dont un projet sera soumis à la prochaine session du Conseil, doit se pencher sur les dimensions juridique, humaine et celle des droits de l'homme en matière de la lutte contre le recrutement des enfants dans les conflits armés. La décision est fondée sur l'appel lancé par la Ligue arabe, en novembre 2021, à l'occasion de la Journée internationale de l'Enfant.



Par ailleurs, à travers les articles relatifs à la lutte contre le terrorisme, la réunion ministérielle a appelé à continuer de tirer profit de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains et l'Institut Mohammed VI de formation des imams, mourchidines et mourchidates.



Le Conseil s'est également félicité de l'établissement au Maroc du Bureau du Programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique (ONUCT), ainsi que de la co-présidence du Royaume, avec le Canada, du Forum mondial de la lutte contre le terrorisme.