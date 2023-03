Le Conseil de la concurrence entérine un accord de transaction conclu avec l’Ordre national des architectes

03/03/2023

Le Conseil de la concurrence a décidé d'entériner un accord de transaction conclu avec l'Ordre national des architectes, tout en rendant obligatoire des engagements pris par ce dernier.



Dans un communiqué parvenu lundi à la MAP, le Conseil de la concurrence rappelle que conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence telle que modifiée et complétée, le Conseil, siégeant en collège, a tenu le 23 février une séance pour statuer sur la saisine émanant de l’Association des lotisseurs promoteurs immobiliers de Meknès, et examiner la proposition de transaction conclue entre les services d’instruction du Conseil et l’Ordre national des architectes.



Cette séance, poursuit la même source, s’est tenue suite, d'une part, à la publication du communiqué du Rapporteur général du Conseil de la concurrence par lequel il porte à la connaissance du public que des griefs relatifs à des pratiques anticoncurrentielles relevées dans le marché des prestations de services d’architecte, ont été notifiés à l’Ordre national des architectes, composé du Conseil national et des Conseils régionaux. Et d’autre part, suite à la demande émanant de l’Ordre national des architectes par laquelle il souhaite bénéficier de la procédure de non contestation des griefs susmentionnés, qui a donné lieu à un accord de transaction conclu entre le Rapporteur général et l’Ordre.



Ainsi, ledit accord de transaction prévoit que l’Ordre des architectes, composé du Conseil national et des Conseils régionaux, s’est engagé notamment, à mettre fin aux pratiques relatives à la fixation d’un prix minimum des honoraires des architectes et la répartition du marché de la commande privée par un système de quota.



En outre, l’Ordre s’engage à amender et mettre à jour les différents documents et décisions édictés par ses soins et qui comportent les pratiques précitées, ainsi qu’à adopter et mettre en œuvre un programme de conformité au droit de la concurrence, conformément au guide de conformité du Conseil de la concurrence en vue d’éviter toute récidive.



Aussi et compte tenu des missions incombant à l’Ordre national des architectes en matière d’organisation de cette profession, qui constitue un des leviers importants du développement urbanistique et économique du Maroc, l’accord de transaction a prévu d’accompagner l’Ordre des architectes dans sa mise en œuvre.



Cet accompagnement s’inscrit dans le cadre d’une coopération entre le Conseil et l’Ordre des architectes visant l’amélioration du fonctionnement concurrentiel du marché des prestations rendues par les architectes, et le renforcement de la transparence, et de la concurrence loyale dans ledit marché, conclut le communiqué.