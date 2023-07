Le Conseil de la Ligue arabe souligne le rôle du Comité d'Al-Qods présidé par SM le Roi dans la protection de la Mosquée Al-Aqsa

06/07/2023

Le Conseil de la Ligue arabe a souligné, mardi au Caire, le rôle du Comité d'Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la protection de la Mosquée Al-Aqsa et le soutien de la résistance des Maqdissis.



Dans une résolution sanctionnant sa réunion d'urgence au niveau des délégués permanents, le Conseil a réaffirmé la centralité de la cause palestinienne pour la Nation arabe entière, ainsi que le soutien des droits inaliénables du peuple palestinien, à savoir les droits à l'autodétermination, au retour et à l'indemnisation des réfugiés palestiniens, ainsi que le droit à un Etat palestinien indépendant et souverain dans les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est comme capitale.



La résolution a également affirmé le droit légitime du peuple palestinien à se défendre, appelant à une action arabe urgente pour faire face aux agressions israéliennes.

Le Maroc était représenté à cette réunion par Ahmed Tazi, ambassadeur du Maroc en Egypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe.