Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

02/01/2022

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.



Au niveau du Haut-Commissariat au plan, Mohamed Jawad Kacimi a été nommé directeur de l'Institut national de statistique et d'économie appliquée, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.



En ce qui concerne le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Ahmed Kadim a été nommé doyen de la Faculté de la langue arabe relevant de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, alors que Samir Fatajou a été nommé à la tête de l’École supérieure de technologie d'El Kelaâ des Sraghna, a ajouté M. Baitas.



Le Conseil de gouvernement a également approuvé la nomination de Youssef El Ouazzani au poste de doyen de la Faculté d'économie et de gestion de Guelmim et d’Abdeljalil El Idrissi au poste de doyen de la Faculté polydisciplinaire de Smara, relevant de l'Université Ibn Zohr d'Agadir.