Le Conseil de gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions

26/01/2019

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Ainsi, au niveau du ministère de l'Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, le Conseil a approuvé la nomination de Tareq El Malki au poste de directeur de l’Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises (ISCAE) de Rabat, a précisé Mustapha El Khalfi dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement.

Il a également été décidé la nomination de Mouhcine Boukhani au poste de directeur du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech, de Badria Benjelloun, au poste de directrice de l’Urbanisme, au ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, et d’Abdelkarim Boujradi, au poste de secrétaire général de la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme.