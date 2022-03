Le Congrès mondial de Flamenco entame sa tournée internationale au Maroc

07/03/2022

Le Congrès mondial de Flamenco, s’inscrivant dans le calendrier international du flamenco et organisé à l'occasion du 30ème anniversaire de la création de l'Institut Cervantes, se déroulera à partir de la semaine prochaine dans plusieurs villes au Maroc, indique vendredi un communiqué de l’Institut.



Initié par l’Institut Cervantes en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’ambassade d’Espagne au Maroc, cet événement verra la participation de célèbres stars de cet art emblématique, dans le cadre d’une tournée dans de nombreux pays à travers le monde, précise la même source.



Ce rendez-vous artistique prévoit une panoplie de spectacles et d’activités autour de la thématique commune "La palabra : Africa" à Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat, Tanger et Tétouan. Ces villes vont vibrer au rythme de la musique de Sergio de Lepo et Abir El Abed le temps de leur spectacle "El viaje del Mirlo" qu'ils donneront les 7, 8, 10, 11 et 12 mars, selon le communiqué. Deux autres spectacles de Rafael Carrasco (Nacida sombra) et de la Compañía Paula Comitre sont également au programme du Congrès.



Le show de Rafael Carrasco "représente une rencontre de la danse flamenco avec les grandes créatrices de l'âge d'Or en Espagne", alors que celui de Paula Comitre incarne "une réflexion en mouvement sur les subtilités et le potentiel du corps sensible comme moyen de transmission", d'après les organisateurs.



Dans l'objectif de faire découvrir le flamenco au large public, la danseuse et chorégraphe Paula Comitre organisera un atelier sur le langage flamenco (lenguaje flamenco), les 26 et 28 mars aux centres de l’Institut Cervantes à Marrakech et à Tétouan. Par ailleurs, le flamencologue-expert et musicologue espagnol, Faustino Núñez, et le musicologue et musicien marocain Amin Chaacho, animeront une conférence autour du thème "Les racines de la musique arabe et du flamenco", les 9 et 10 mars à Rabat et à Tétouan.



De son côté, l’écrivain, musicien et professeur, Antonio Manuel, donnera une conférence sur le thème "Archéologie du jondo. Le mot flamenco", les 15, 16 et 17 mars à Marrakech, Rabat et Tanger. En outre, l’Institut Cervantes de Rabat projettera le 18 mars un documentaire de Pepe Zapata, intitulé "Tan cerca, tan lejos. Orquesta Chekara y el flamenco".



Cette production "reflète la grande relation musicale entre l’orchestre Chekara de Tétouan, dirigée par le neveu de feu Abdessadek Chekara, et le flamenco". La séance de clôture du Congrès mondial du flamenco sera marquée par l'organisation du grand spectacle "Templo de luz" qui réunira, en mai prochain, de grandes stars de cet art, conclut le communiqué.