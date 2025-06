Le Congrès du Pérou exhorte le gouvernement à soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara

04/06/2025

Le Congrès du Pérou a exhorté, lundi, le pouvoir exécutif de ce pays à soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara et à appuyer le plan d'autonomie comme « une solution sérieuse et conforme au droit international ».



Dans une motion adoptée par la majorité des parlementaires péruviens, le Congrès alerte également la communauté internationale sur les liens du polisario avec des organisations terroristes telles que le Hezbollah, ainsi qu'avec des réseaux de trafic d'armes et d'êtres humains, et sur l'exploitation des mineurs dans les camps de Tindouf.

Il appelle dans ce contexte les organisations internationales à enquêter sur ces crimes et à les sanctionner.



Le texte de la motion réaffirme, en outre, l'engagement du Pérou à défendre les droits de l'Homme, à lutter contre le terrorisme et à renforcer ses relations diplomatiques avec les pays qui promeuvent la paix, la sécurité et le développement dans leurs régions.



Dans les considérants de la motion adoptée à l’initiative de la députée Carmen Patricia Juarez Gallegos, première vice-présidente du Congrès, cette institution législative souligne que la République du Pérou et le Royaume du Maroc entretiennent des relations diplomatiques depuis 1964, fondées sur le respect mutuel, la coopération et la défense des principes communs du droit international.



Elle rappelle que la proposition d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 bénéficie du soutien de nombreux pays, dont les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume d'Espagne et la République française, qui ont «reconnu cette proposition comme la base la plus réaliste et la plus viable pour une solution durable au conflit ».



La motion rappelle également l’implication du polisario dans de graves violations des droits humains qui constituent des menaces pour la sécurité régionale et internationale, ajoutant que divers rapports de groupes de réflexion internationaux ont mis en garde contre les tentatives de l'axe Téhéran-Hezbollah-polisario de déstabiliser l'Afrique du Nord et le Maghreb par l'infiltration idéologique, le financement d'activités radicales et la prolifération d'armes dans la région, ce qui met en danger la sécurité des pays partenaires du Pérou, comme le Maroc, et affecterait la stabilité de la Méditerranée.



La motion estime enfin que le Pérou doit réaffirmer son engagement en faveur du droit international, de la paix, de la sécurité et des droits de l'Homme, et rejeter toute forme de terrorisme, de violence et d'activités illicites promues par des acteurs non étatiques qui compromettent la stabilité.



La motion adoptée ce lundi est la deuxième du genre entérinée par le Congrès péruvien en 2025 pour exprimer son soutien ferme au plan d’autonomie pour le Sahara et à la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud.

L’adoption de cette motion par le Congrès péruvien intervient dans le sillage de la dynamique internationale croissante en faveur de l’Initiative marocaine pour le Sahara.



Elle constitue un signal fort de la part de l'institution législative péruvienne et une contribution significative aux efforts internationaux visant à parvenir à une solution politique réaliste, juste et durable à ce différend artificiel qui dure depuis plusieurs décennies.