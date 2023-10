Le Comité exécutif de Rugby Afrique lève à l'unanimité la suspension de la FRMR

06/10/2023

Rugby Afrique, l'instance dirigeante du rugby en Afrique, et le ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports du Royaume du Maroc, ont confirmé, jeudi dans un communiqué conjoint, la levée à l'unanimité de la suspension de la Fédération Royale marocaine de rugby (FRMR) par le Comité exécutif de Rugby Afrique.



Selon le communiqué, "la Fédération Royale marocaine de rugby a été officiellement réintégrée en tant que membre à part entière par le Comité exécutif de Rugby Afrique".



"Nous sommes ravis de voir le Maroc réintégré et nous sommes convaincus qu'il retrouvera rapidement sa place légitime parmi les meilleures nations de rugby en Afrique. J'exprime ma sincère gratitude au ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports du Royaume du Maroc pour sa contribution inestimable à la résolution de cette situation", s'est félicité Herbert Mensah, Président de Rugby Afrique, cité dans le communiqué.



De son côté, le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a souligné que la décision de Rugby Afrique de lever la suspension de la Fédération Royale marocaine de Rrugby "est une étape importante pour le rugby marocain".



"Nous nous engageons à faire tous les efforts possibles pour hisser le Maroc parmi les principales nations de rugby en Afrique. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements au nouveau Président de Rugby Afrique, Herbert Mensah, qui, dès sa prise de fonction, a fait de la levée des sanctions contre le Maroc sa priorité numéro une", a-t-il ajouté.



A noter que Rugby Afrique est l'organe directeur du rugby en Afrique et l'une des associations régionales affiliées à World Rugby. Elle regroupe tous les pays africains pratiquant le rugby à XV, le rugby à sept et le rugby féminin.



Rugby Afrique organise diverses compétitions, notamment les tournois de qualification pour la Coupe du monde de Rugby et l'Africa Sevens, une compétition qualificative pour les Jeux Olympiques. Avec 39 unions membres, Rugby Afrique est dédiée à la promotion et au développement du rugby à travers le continent.