Le Code de la famille entre le constant et le variable - Contraintes de mise en œuvre

Colloque du secrétariat régional de l’USFP à Meknès

15/04/2023

Le secrétariat régional de l’USFP à Meknès organise un colloque placé sous le thème : «Le Code de la famille entre le constant et le variable – Contraintes de mise en œuvre».



Cet évènement qui aura lieu samedi 15 avril 2023 à partir de 21h30 au conservatoire de Hamriya connaîtra la participation de Hanane Rehab, secrétaire nationale de l'Organisation des femmes ittihadies (OFI) et membre du Bureau politique du parti, et de Mohamed Abdelouahab Rafiki (Abou Hafs), chercheur en études islamiques.