Le Club Olympique Casablancais fixe la date de son AGE

29/01/2024

Le COC tennis a fixé la date du 2/2/2024 à 18h de l’AGE en 2ème convocation et dont l’ordre du jour est la situation statutaire et légale au niveau du COC tennis. Soyez très nombreux et responsables pour l’intérêt du club qui traverse une crise inédite et dont les conséquences peuvent être pires.



Habib Saissi

Vice président et responsable de la transition jusqu’à l’AGE