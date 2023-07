Le Cinq national s’adjuge l’AfroCan 2023

Deux Marocains dans leTop 5 des meilleurs joueurs du tournoi

18/07/2023

La sélection nationale marocaine de basketball a remporté l’AfroCan 2023, réservée aux joueurs locaux, en s’imposant dimanche dans la capitale angolaise Luanda face à la Côte d’Ivoire sur le score de 78 à 76.



En demi-finale, les protégés du sélectionneur Labib El Hamrani avaient battu la République démocratique du Congo (RDC), par 76 à 69.

Après avoir battu lors du match d'ouverture le Rwanda (59-58), le Maroc s’est incliné face à la Tunisie (67-52), avant de remporter trois victoires consécutives contre le Cameroun, le Kenya et la RDC, assurant ainsi sa place en finale de cette compétition africaine.



De son côté, la Côte d'Ivoire a été battue lors de son premier match par le Kenya, avant de se rattraper face au Gabon et au Mali, puis d’écarter le Rwanda en demi-finale sur le score de 74 à 71.

Dans le match de classement pour les 3ème et 4ème places, le Rwanda a battu la RDC par 82 à 73.



A noter que les Marocains Kevin Bruno Franceschi et Jihad Benchlikha ont été classés dans le Top 5 des meilleurs joueurs de l’AfroCan 2023.

Les autres joueurs qui complètent le podium sont Dieudonné Ndizeye, du Rwanda, Evariste Shonganya, de la République démocratique du Congo (RDC) et Mike Fofana, de la Côte d’Ivoire.



Par ailleurs, Franceschi (ailier) a reçu le trophée du meilleur joueur (MVP), aux côtés de Pitchou Kambuy Manga de la RDC (meilleur rebondeur) et Shonganya (meilleur marqueur).