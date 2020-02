Le Cinq national défait en amical par son homologue algérien

20/02/2020

La sélection nationale de basketball s'est inclinée face à son homologue algérienne sur le score de 68 à 65, en match amical disputé mardi à la salle Ibn Rochd à Rabat.

Cette confrontation s'inscrit dans le cadre du stage de concentration effectué par la sélection marocaine et qui se poursuit jusqu'au 21 février sous la houlette de l'entraîneur de l'équipe nationale, Naoufal Uariachi.

Dans une déclaration à MAP à l'issue de la rencontre, le sélectionneur a indiqué que ce galop d'essai permet aux joueurs de l'équipe nationale de se préparer et de se mettre à niveau à la lumière de la suspension du championnat national.

Mettant en avant sa volonté de rajeunir son effectif, M. Uariachi a fait savoir que son plan d'action, qui s'étalera sur quatre ans, permettra de préparer une équipe compétitive capable de rivaliser avec les plus grandes équipes du continent. La sélection effectuera davantage de stages de préparation à l'étranger afin de se préparer aux prochaines échéances, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le sélectionneur algérien, Fayed Bilal, a souligné que toute la délégation est très satisfaite de ce stage de cinq jours au Maroc, notant que le stage, qui comprend un deuxième match amical face à l'équipe marocaine devant avoir lieu jeudi, constitue une bonne occasion de se préparer pour les prochaines échéances.

Par ailleurs, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, a assisté à la séance d'entraînement qui a précédé le match amical opposant les deux sélections.

A cette occasion, le ministre a affirmé que son département a une nouvelle orientation visant à former des équipes nationales, masculines et féminines, dans toutes les catégories de sport collectif notamment dans le basket-ball.

Il a également ajouté que le ministère apportera tout l'appui nécessaire afin que ces équipes puissent représenter le Royaume dans toutes les compétitions continentales et internationales et porter haut et fort les couleurs du drapeau marocain.