Le Chœur d'Essaouira Mogador inaugure sa saison 2024 avec un concert dédié à l'âge d'or de la musique marocaine

30/01/2024

Le Chœur d'Essaouira Mogador ouvrira sa saison 2024, le 4 février prochain, à Dar Souiri à Essaouira, avec un concert exceptionnel célébrant l'âge d'or de la musique marocaine.

Le chœur fondé par l’association Essaouira Mogador, présentera lors de cette soirée, un programme rendant hommage aux icônes intemporelles de la chanson marocaine, telles que Abdelwahab Doukkali, Abdelhadi Belkhayat, Mohamed El Hayani, Ismail Ahmed et Brahim El Alami.



Sous la direction du Pr. Safouane Moqadem, le chœur, composé d'une quarantaine de choristes de générations variées, interprétera les chansons des figures légendaires de la chanson marocaine, dont l’héritage continue d'inspirer les générations actuelles et futures, indique un communiqué de l’association Essaouira Mogador.



La soirée débutera avec "Mohammed saheb chfaâ" d'Ismail Ahmed, l'une des merveilleuses compositions du maestro Abdelkader Rachdi, qui sera suivie d'autres morceaux inoubliables tels que "Ya Laylou toul" de Mahmoud El Idrissi, "Ya Bent Ennass" d'Abdelhadi Belkhayat, "Ya Bent Lmdina" de Maâti Belkacem, "Aini Mizani" de Abdelwahab Doukali, "Khouyi" de Latifa Raafat , "bared waskhoune" de Mohamed Elhyani, et bien d’autres surprises, précise le communiqué.



À travers ce concert, le Chœur d’Essaouira Mogador rend hommage aux pionniers de la musique marocaine, honorant leur contribution exceptionnelle, qui a ouvert la voie à une époque artistique inégalée.



Au cours de cette soirée exceptionnelle, le Chœur d'Essaouira Mogador interpréta douze chansons emblématiques, qui résonnent toujours aujourd’hui comme des hymnes de l’âge d’or de la chanson marocaine et continuent d’émouvoir les cœurs de toutes générations confondues.



Ce concert est initié par l’association Essaouira Mogador, dont la mission éducative inclut la sauvegarde du patrimoine musical marocain, qui représente une richesse exceptionnelle pour la culture marocaine.



Grâce à cette association, qui croit que la voix est un instrument accessible à tous et grâce au soutien de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), l'accès au chœur est direct et gratuit, permettant à chacun de faire de la musique sans être spécialiste.

Le Chœur d'Essaouira Mogador réunit des passionnés de musique de toutes générations, unis par leur amour pour la musique marocaine.



Depuis sa création, le chœur s'engage à préserver, promouvoir et célébrer le riche patrimoine musical du Maroc.