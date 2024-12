Le Chili est pour une solution politique "dans le cadre de l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc aux Nations unies en 2007"

20/12/2024

Le ministre des Relations extérieures de la République du Chili, Alberto Van Klaveren Stork, a réitéré, mercredi, "le soutien constant du Chili au processus mené par les Nations unies en vue d'une solution juste, pragmatique, durable, réaliste, viable, définitive et mutuellement acceptable à la question du Sahara, dans le cadre de l’initiative présentée par le Maroc aux Nations unies en avril 2007".



Dans une déclaration conjointe sanctionnant la rencontre à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue chilien, le Chili souligne, en outre, "la centralité des Nations unies dans le processus politique et réaffirme son soutien à la résolution 2.756 du Conseil de Sécurité des Nations unies, datée du 31 octobre 2024", et "valorise les efforts sérieux et crédibles déployés par le Royaume du Maroc pour faire avancer le processus vers une solution politique".



M. Van Klaveren Stork, en visite de travail au Maroc, a pris part également au "Congrès du Futur", organisé au Parlement marocain les 17 et 18 décembre, en collaboration avec la "Fondation des rencontres du futur", la Chambre des députés et le Sénat de la République du Chili.