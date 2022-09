Le Chef du gouvernement remet un message de félicitations de S.M le Roi au Président angolais

16/09/2022

Le Président angolais réélu, M. João Manuel Gonçalves Lourenço, a reçu, jeudi au Palais présidentiel à Luanda, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, qui lui a remis un message de félicitations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



M. Akhannouch a représenté Sa Majesté le Roi à la cérémonie d'investiture du Président João Lourenço et de la Vice-présidente, Esperança Costa, qui a eu lieu ce jeudi sur la Place de la République dans la capitale Luanda.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. João Manuel Gonçalves Lourenço, à l’occasion de sa réélection en tant que Président de la République d'Angola.



Dans ce message, S.M le Roi fait part de Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de succès au Président Lourenço dans ses hautes fonctions.



S.M le Roi exprime Sa considération des liens d'amitié et de fraternité africaines unissant les deux pays, réitérant Sa détermination constante à œuvrer de concert avec le Président angolais en vue de renforcer les relations bilatérales sur la base du respect mutuel et de la coopération fructueuse, au service des intérêts des deux peuples frères.