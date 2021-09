Le Chabab Mohammedia signe son retour en force

14/09/2021

Avec M’hamed Fakhir et de nouveaux joueurs sur le banc

Avec l'arrivée de l’entraîneur expérimenté M’hamed Fakhir et de nouveaux joueurs pour renforcer ses rangs, le Chabab Mohammedia (SCCM) affiche l’ambition de revenir en force en championnat national de football. Le recrutement du grand technicien marocain, qui a signé un parcours professionnel remarquable l’ayant conduit à entraîner l’équipe nationale entre 2005 et 2007, renseigne sur l’ambition assumée du SCCM de revenir au-devant de la scène et de confirmer sa performance lors de la dernière saison de la Botola. En effet, le Chabab Mohammedia avait impressionné par une place au Top 10 du classement général (9è), juste après son retour parmi l'élite. Pour se donner les moyens de ses ambitions, le club de la ville des roses a aiguisé ses armes, en faisant appel à de nouveaux joueurs pour consolider l’ossature de son groupe, à l’instar du gardien de but Mohamed Bouamira, en provenance du Raja de Casablanca, d'Adil Tahif (CD Leganés B) et de Taoufik Safsafi, qui évoluait au Moghreb de Tétouan, relégué en 2è division. Pour se préparer au mieux à l’actuelle saison, les hommes de Fakhir ont mis les bouchées doubles, en alternant séances d’entraînement et matchs amicaux, qui ont mis le club aux prises avec l’Olympique Khouribga, le Stade Marocain, Tihad Casablanca et les Congolais de TP Mazembe lors d’un match remporté par le Chabab Mohammedia sur le score de 2 buts à 1. Concernant les objectifs pour la saison 2021-2022, le capitaine de l'équipe du Chabab, Abdelmounaim Boutouil, a souligné sur le site officiel du SCCM que le club compte bien jouer un rôle de premier plan en Botola, ajoutant que les nouveaux joueurs recrutés sont expérimentés et susceptibles d’apporter un plus à l’équipe. Le défenseur du SCCM a indiqué que le groupe est homogène, précisant que les joueurs sont déterminés à faire entendre leur voix et à être compétitifs face aux autres équipes du championnat. Pour redynamiser et alléger son arsenal humain, le Chabab Mohammedia a également libéré plusieurs joueurs, comme Omar Brini, prêté à l’Union sportive musulmane d’Oujda, Ayoub Tine, parti pour le Raja de Béni Mellal, Ayoub Adila et Marouane Zila, prêtés respectivement au Rapide Oued Zem et au Hassania d’Agadir. M’hamed Fakhir peut également compter sur les jeunes talents Adil Tahif, Zakaria Darouich, Charaf Boulahroud et Abderrazak Nakouss, fraîchement revenus d’un stage de préparation de l'équipe nationale U23. Le Chabab Mohammedia ambitionne de signer un bon parcours parmi les équipes de la division d’élite du football national, conforté en cela par un staff qualifié et une équipe jeune, homogène et solide.