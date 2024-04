Le Cap-Vert déterminé à concrétiser sa coopération dans le domaine de l'Agriculture avec le Maroc

Gilberto Correia Carvalho Silva, ministre de l’Agriculture et de l’Environnement du Cap-Vert

21/04/2024

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement du Cap-Vert, Gilberto Correia Carvalho Silva, a exprimé, vendredi à Rabat, sa détermination à coopérer de manière concrète et pragmatique avec le Royaume du Maroc dans le domaine de l'Agriculture.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, le ministre capverdien a indiqué que cette rencontre a mis l'accent sur les moyens de développer une coopération "très concrète et pragmatique" entre les deux pays, notamment dans les domaines de la pêche, de l'aquaculture, de l'irrigation et de l'adaptation des systèmes agricoles.



M. Silva, qui participe aux travaux de la 33ème session de la Conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), a également souligné qu'une visite d'experts marocains est programmée prochainement au Cap-Vert, suivie de la signature d'un protocole visant à renforcer davantage le partenariat entre les deux pays, dans le but de consolider les liens et de favoriser un échange de connaissances et de bonnes pratiques.



Organisée sous l'égide du Royaume du Maroc, cette conférence de trois jours offre une opportunité majeure pour les pays africains de discuter des solutions pratiques et concrètes pour la sécurité alimentaire et l'amélioration de la production agricole, et de définir les priorités avec la FAO pour les deux prochaines années, dans le but de réaliser un changement transformateur et durable dans les systèmes agroalimentaires à travers le continent.



La conférence, qui se tient sous le thème "Systèmes agroalimentaires résilients et transformation rurale inclusive", est une occasion pour l'ensemble des parties prenantes de partager les meilleures pratiques, explorer de nouveaux partenariats, discuter des opportunités, et fournir des orientations régionales sur la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique.