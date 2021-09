Le CSPJ arrête la liste des candidats aux élections des représentants des magistrats

30/09/2021

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a annoncé, mercredi, avoir arrêté la liste de cinquante candidats, dont 18 femmes, à l'élection des représentants des magistrats.



Dans un communiqué, le CSPJ indique qu'au cours de sa réunion du 21 septembre et conformément à l'article 31 de la loi organique relative au Conseil, la liste définitive des candidats pour chaque collège électoral selon l’ordre du dépôt des candidatures, a été arrêtée au nombre de 19 candidats, dont cinq femmes (26,31 %), pour les magistrats des Cours d'appel.



S'y ajoutent 31 candidats dont 13 femmes (41,93%) représentant les magistrats des juridictions de premier degré. L'âge des candidats et candidates varie entre 35 et 44 ans (21 candidats), 45 et 54 ans (16 candidats), 55 et 64 ans pour 12 candidats et plus de 64 ans pour un seul candidat, précise la même source.



Le Conseil va publier la liste définitive des candidats et candidates, sachant que le délai imparti pour se présenter a été fixé entre le 5 et le 22 octobre 2021