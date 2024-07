Le CSEFRS tient sa 5ème session à Rabat

09/07/2024

Le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) tiendra, ce mercredi à son siège à Rabat, sa cinquième session ordinaire du deuxième mandat.



A l’ordre du jour de cette session figurent l’examen et l’approbation du projet de rapport annuel relatif au bilan et perspectives d’action du Conseil au titre de l’année 2023, et la présentation du rapport de l’Instance nationale d’évaluation sur "L’égalité entre femmes et hommes dans et à travers l’éducation", indique un communiqué du Conseil.



La séance d’ouverture de cette session sera marquée par une allocution du président du CSEFRS, Habib El Malki et un exposé du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, précise la même source.



Le programme de cette session prévoit une séance à huis-clos qui sera consacrée à l’examen et l’approbation du projet de rapport annuel relatif au bilan et aux perspectives d’action du Conseil pour l’année 2023 et la présentation du rapport de l’Instance nationale d’évaluation sur "L’égalité entre femmes et hommes dans et à travers l’éducation".