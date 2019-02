Le CRT de l’Oriental prend part au Salon des vacances de Bruxelles

06/02/2019

Le Conseil régional du tourisme (CRT) de l’Oriental prendra part à la 61ème édition du Salon des vacances de Bruxelles (7-10 février), dans le but de mettre en exergue les nouvelles offres touristiques de la région.

Un communiqué du CRT indique qu’un stand de 60 m2 sera mis en place à cet effet, avec pour objectif de montrer la diversité des services offerts, le développement des infrastructures dédiées au secteur et la richesse des atouts naturels, culturels et civilisationnels de la région, le tout pour permettre à l’Oriental de promouvoir ses produits touristiques.

Par ailleurs, le CRT organisera, à l’occasion de ce Salon, plusieurs rencontres de sensibilisation et d’information avec les professionnels internationaux, les tour-opérateurs et les agents de voyages en plus des médias.

Dans ce sens, une table ronde autour des atouts et offres touristiques de la région de l’Oriental réunira des professionnels et responsables du secteur, affirme le CRT.

Cet évènement sera également marqué par la projection d’un film promotionnel sur les richesses touristiques de la région, réalisé dernièrement par le CRT et disponible en cinq langues.

Le Salon des vacances 2019 met l’accent sur les nouveautés touristiques réparties sur quatre thèmes, à savoir «Carnaval», «Les 4 éléments : soleil, mer, air et nature», «Enfant, famille, voyage en groupe» et «Travel Tomorrow» ou les développements futurs du secteur du tourisme.