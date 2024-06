Le CRT de Marrakech-Safi tient son AGO au titre des exercices 2022/2023

13/06/2024

Le Conseil régional du tourisme (CRT) de Marrakech-Safi a tenu, récemment, son Assemblée générale ordinaire (AGO) au titre des exercices 2022/2023, avec au menu l'examen des perspectives et des challenges du tourisme dans la région.



Lors de cette réunion, il a été procédé à la présentation des rapports moral et financier, ainsi que du rapport du commissaire aux comptes, suivie de leur approbation à l'unanimité, indique un communiqué du CRT Marrakech-Safi.



Cette AGO a été tenue en présence notamment du wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, du président du CRT, Hamid Bentahar, de représentants du Conseil de la région et du Conseil communal de Marrakech, de représentants des associations professionnelles, des présidents des Conseils provinciaux du tourisme (CPT), de partenaires institutionnels (ministère du Tourisme, ONMT, ONDA, RAM, l'université Cadi Ayyad), ainsi que des acteurs de l'écosystème touristique, rapporte la MAP.



Intervenant à cette occasion, le wali de la région a passé en revue une série de projets structurants liés à l'industrie touristique devant renforcer le positionnement de Marrakech et son leadership en tant que destination phare de rencontres, de célébrations et d'événements nationaux, continentaux et internationaux.



De son côté, M. Bentahar a salué la mobilisation et l'engagement de l'ensemble des acteurs, notamment les autorités locales, les élus, les professionnels et les membres, qui ont contribué à ériger le CRT en une plate-forme collaborative au service de la promotion, du rayonnement et du développement durable de la région de Marrakech-Safi.



Il a, par ailleurs, tenu à remercier les partenaires pour leur appui financier au CRT, notamment le Conseil de la Région de Marrakech-Safi, le Conseil communal, le Conseil de la communauté Méchouar-Kasbah, l’ONMT et les professionnels membres.



Cette Assemblée a également été l'occasion pour formuler des propositions de solutions visant à relever les futurs challenges concernant le tourisme dans la région, notamment la gestion des flux, l'amélioration continue de la qualité de l'expérience des visiteurs, les projets structurants, en particulier le futur Palais des expositions et des congrès, ainsi que le défi de la diversification des liaisons aériennes.



"Les activités du Conseil régional du tourisme ont connu un développement remarquable, avec l'organisation d'une multitude de rencontres avec les partenaires et opérateurs internationaux, les compagnies aériennes et les médias internationaux, confirmant ainsi l'intérêt et l'attractivité dont jouit la destination Marrakech-Safi", lit-on dans le communiqué.



La participation aux salons internationaux et aux événements mondiaux a également été intense, notamment au niveau des nouveaux marchés, conclut le CRT Marrakech- Safi.