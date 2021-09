Le CRI de Fès-Meknès publie un nouveau guide sur les opportunités en foncier industriel, logistique et de services

16/09/2021

Le Centre Régional d'Investissement (CRI) de Fès-Meknès vient de publier son nouveau guide sur le foncier de la région de Fès-Meknès, présentant les opportunités en foncier industriel, logistique et de services à l'échelle régionale. Fruit d'une démarche participative avec les acteurs clés de la région, cet outil renferme les informations nécessaires sur les potentialités et les zones d'accueil existantes et programmées pour les projets d'investissement, souligne le CRI. Le nouveau document constitue un guide pratique d’aide à la décision pour les investisseurs souhaitant découvrir l’offre foncière dans la région, qui offre de nombreuses opportunités d’investissement mais aussi fournit les informations requises susceptibles d’aider les investisseurs potentiels à bien préparer l’étape du choix du foncier devant abriter leurs projets, précise le Centre dans une note de présentation de cette nouvelle publication. Le guide dresse, par ailleurs, un état des lieux du foncier et des zones industrielles ainsi que des zones d’activités projetées, basé sur un travail de prospection effectué en collaboration avec les services extérieurs concernés dont la wilaya de la région, la délégation régionale du ministère de l’Industrie, les collectivités territoriales et les aménageurs développeurs. Les investisseurs, ajoute la même source, découvriront dans ce nouveau document, entre autres, la nature du foncier, le mode de mobilisation, le prix et le type d’activité. Les informations recueillies, analysées et actualisées, sont déclinées sous forme de "fiches foncier" par secteur d’activité permettant aux investisseurs d’accéder aux principaux indicateurs clés pour le lancement de leur activité. Le CRI affirme, par ailleurs, assurer un accompagnement efficient tout au long des étapes de mise en place du projet à travers la mise à la disposition des intéressés d’une équipe expérimentée à même de les aider à concrétiser leurs idées. Le guide foncier du CRI de Fès-Meknès comporte six chapitres se rapportant à "l’offre territoriale", "les zones industrielles présentant de la disponibilité", "les zones industrielles programmées", "les zones dédiées aux services et autres" et "les zones logistiques".